Використання західних "експертів" - елемент інформаційно-психологічної операції ворога.

Росіяни продовжують підкуповувати західних експертів, щоб змусити Україну піти на поступки Путіну. Серед них - італійський генерал Леонардо Трикаріко.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

Колишній начальник штабу військово-повітряних сил Італії просуває кремлівський наратив про велич Росії та знову вдається до ядерного шантажу світу.

Італієць закликає Євросоюз відмовитись від "божевільної ідеї виграти війну в Україні", оскільки допомога ЗСУ може спровокувати росію на застосування зброї масового ураження.

Протягом кількох тижнів слова "експерта" із закликом західних країн схилити Україну до перемовин з РФ тиражують італійські та американські медіа.

Трикаріко покладає на Україну відповідальність за продовження війни. Риторика "експерта" зводиться до того, що президент України Зеленський має піти на поступки агресору.

"Попереджаємо! Використання західних "експертів" - елемент інформаційно-психологічної операції ворога, який намагається схилити Україну до перемовин на умовах часткової капітуляції та втрати частини своїх територій", - повідомляє Центр.

Як писав УНІАН, екс-держсекретар США Генрі Кіссінджер заявив, що Україна повинна піти на переговори з Росією, навіть якщо від неї будуть потрібні поступки. Радник голови ОПУ Михайло Подоляк у відповідь назвав Кіссінджера "давоським панікером".

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