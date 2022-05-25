Глава МЗС зазначив, що Росія вдається до шантажу, коли заявляє, що розблокує українські порти, якщо застосовані проти РФ санкції будуть скасовані.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав політичними збоченцями тих, хто дорікає Україні за продовження боротьби проти російського вторгнення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав в публічному інтерв'ю ведучій телеканалу CNBC (США) Хедлі Гембл у Давосі, яке транслювалося у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, його попросили прокоментувати ситуацію, що якщо президент США Джо Байден називає президента РФ Володимира Путіна воєнним злочинцем, то деякі представники країн Близького Сходу, Індії та деяких інших, які не відносяться до Заходу, можуть дорікати президенту України Володимиру Зеленському за продовження війни.

"Хтось має бути політичним збоченцем, аби покладати вину на Україну за продовження боротьби проти країни, яка атакувала її, проти армії, яка скоїла невимовні звірства в Україні, і проти країни, яка по суті кинула виклик усьому світовому порядку, заснованому на правилах", - наголосив Кулеба.

Глава МЗС нагадав, що Росія, як постійний член Ради безпеки ООН, і яка має ядерне озброєння, напала на суверенну Україну без жодної вагомої підстави, та намагається зруйнувати Україну та заперечує її право на існування.

Також Кулеба зазначив, що Росія вдається до шантажу, коли заявляє, що розблокує українські порти для експорту сільськогосподарської продукції на глобальний ринок, якщо застосовані проти Росії санкції будуть скасовані. "Це чіткий шантаж... Якщо хтось ведеться на це, я думаю, що ця особа має проблеми. І ми не повинні витрачати занадто багато часу, аби намагатися зрозуміти, чому людина відстоює таку позицію", - наголосив Кулеба.

Раніше Кулеба заявляв, що продовження широкомасштабного наступу окупаційних військ Російської Федерації на Донбасі свідчить про їхню відмову вести зараз переговори про припинення війни.

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