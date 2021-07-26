Скандальний депутат від "Опозиційної партії - За життя" влаштував істерику на російському телеканалі і пообіцяв прийти до влади.

Ілля Кива, відомий своїми скандальними заявами і провокаційними витівками, з'явився в ефірі російського політичного шоу. Цього разу депутат передрік масові протести в Україні і звинуватив у всіх "бідах" США.

Депутат від "Опозиційної партії - За життя" спілкувався з ведучими та гостями пропагандистської програми "Час покаже" на кремлівському "Першому каналі" по відеозв'язку.

Під час своєї полум'яної промови, Кива часто зривався на крик, плутався у думках і грубив людям, які до нього зверталися. Протягом виступу депутат встиг зробити відразу кілька неоднозначних заяв. Риторика Киви незмінна: друзями України він вважає РФ, а ворогами - США.

"Люди жебраки, голодні. Люди безробітні, і в принципі, далі можливості жити в Україні немає. І це об'єктивна реальність" - кричав на камеру Кива, передрікаючи протести в Україні.

Читайте такожКравчук підключений до ШВЛ і знаходиться в реанімації-ЗМІНа думку депутата, вже восени цього року українці "вийдуть на вулиці" і виступлять проти тарифів, влади і нестачі грошей. У всьому він звинуватив українських політиків і владу США. Америка, стверджує Кива, нав'язує Україні дії, які нібито призводять до знищення економіки країни.

"Захід нас фактично знищив як державу, і знищив економіку", - гнівно доводив в ефірі російського каналу Кива.

Крім цього, депутат влаштував істерику і образив американця, який був у студії шоу. Він звинуватив США і особисто його в тому, що "слов'янський світ" опинився під загрозою. На думку Ківи, білоруси, росіяни та українські - "один народ".

Також політик обіцяє, що вже скоро він "наведе порядок" в Україні: "я - опозиція, я той, хто прийде до влади вже завтра зі своєю партією".

Опальні висловлювання Киви вже стали приводом для бурхливих обговорень у мережі. В основному, депутата знову висміюють, а його заяви мало хто серйозно сприймає.

Раніше УНІАН повідомляв про інший скандал, в який потрапив Ілля Кива. Так, депутат вступив у перепалку з ветераном АТО в елітному готелі Туреччини і потрапив на відео.

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Автор: Поліна Кузенко