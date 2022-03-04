Це призведе до погіршення якості доступу росіян до іноземних інтернет-сервісів.

Один з найбільших магістральних провайдерів американської компанії Cogent відключає російських операторів від своїх мереж.

Про це заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram-каналі.

Він нагадав, що компанія пропонує операторам забрати серверне обладнання протягом місяця. З Cogent працює "Ростелеком", "Вимпелком", "МегаФон", "Яндекс" і VK.

"Дуже скоро це призведе до погіршення якості доступу росіян до іноземних інтернет-сервісів", - зазначив глава Мінцифри.

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