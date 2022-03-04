Компанія пропонує операторам забрати серверне обладнання протягом місяця / Ілюстрація REUTERS
Один з найбільших магістральних провайдерів американської компанії Cogent відключає російських операторів від своїх мереж.
Про це заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram-каналі.
Він нагадав, що компанія пропонує операторам забрати серверне обладнання протягом місяця. З Cogent працює "Ростелеком", "Вимпелком", "МегаФон", "Яндекс" і VK.
"Дуже скоро це призведе до погіршення якості доступу росіян до іноземних інтернет-сервісів", - зазначив глава Мінцифри.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.