В МЗС України дуже шкодують, що Малі та Нігер ухвалили свої рішення поспішно, недалекоглядно, не вивчивши причини інциденту на півночі Малі.

Рішення Малі і Нігеру розірвати дипломатичні відносини з Україною суттєво не вплинуть на розвиток відносин з іншими країнами Африки. Як передає кореспондент УНІАН, про це речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий сказав на брифінгу.

Речник відзначив, що Україна рішуче відкинула усі звинувачення Малі і Нігеру у нібито підтримці міжнародного тероризму.

"Це частина російського наративу і російської пропаганди - створення цього образу, нібито Україна причетна до якогось тероризму. Нам дуже шкода, що ці дві країни ухвалили свої рішення поспішно, недалекоглядно, не вивчивши причини інциденту на півночі Малі і не надавши якихось суттєвих доказів, підстав такого кроку", - сказав Тихий.

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За його словами, усім добре відомо, наскільки ці дві країни залежать від Росії.

"Звісно, ми розуміємо, що ці рішення ухвалювалися не лише цими країнами щонайменше", - додав Тихий.

"Я хочу підкреслити, що ці два рішення не матимуть суттєвого впливу на розвиток відносин України з країнами Африки. Це окремий такий блок країн, які вчинили так, як вони вирішили вчинити. Але, попри це, Україна активно втілює Африканську стратегію", - наголосив речник МЗС.

Він додав, що навіть четверте Африканське турне міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, яке відбулося 4-8 серпня, засвідчило, що ці рішення Малі і Нігеру ніяк не вплинули на переговори та підписання угод з тими країнами, де перебував міністр, а це були Малаві, Замбія та Маврикій.

Розрив дипвідносин з Малі і Нігером

Як повідомляв УНІАН, так званий перехідний уряд Республіки Малі (а простіше кажучи, військова хунта, яка незаконно узурпувала владу в країні) вирішив розірвати дипломатичні відносини з Україною після появи інформації, що Україна може бути причетною до розгрому солдатів хунти та найманців ПВК "Вагнер" повстанцями-туарегами. Трохи згодом аналогічне рішення ухвалив уряд Нігеру, країни, де рік тому теж стався проросійський військовий переворот.

Як писав ВВС, зручний привід для такого кроку цим двом державам дала сама Україна. А саме необережна заява спікера ГУР Андрія Юсова, в якій він заявив про допомогу повстанцям інформацією і не тільки нею.

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