Рішення Малі і Нігеру розірвати дипломатичні відносини з Україною суттєво не вплинуть на розвиток відносин з іншими країнами Африки. Як передає кореспондент УНІАН, про це речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий сказав на брифінгу.
Речник відзначив, що Україна рішуче відкинула усі звинувачення Малі і Нігеру у нібито підтримці міжнародного тероризму.
"Це частина російського наративу і російської пропаганди - створення цього образу, нібито Україна причетна до якогось тероризму. Нам дуже шкода, що ці дві країни ухвалили свої рішення поспішно, недалекоглядно, не вивчивши причини інциденту на півночі Малі і не надавши якихось суттєвих доказів, підстав такого кроку", - сказав Тихий.
За його словами, усім добре відомо, наскільки ці дві країни залежать від Росії.
"Звісно, ми розуміємо, що ці рішення ухвалювалися не лише цими країнами щонайменше", - додав Тихий.
"Я хочу підкреслити, що ці два рішення не матимуть суттєвого впливу на розвиток відносин України з країнами Африки. Це окремий такий блок країн, які вчинили так, як вони вирішили вчинити. Але, попри це, Україна активно втілює Африканську стратегію", - наголосив речник МЗС.
Він додав, що навіть четверте Африканське турне міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, яке відбулося 4-8 серпня, засвідчило, що ці рішення Малі і Нігеру ніяк не вплинули на переговори та підписання угод з тими країнами, де перебував міністр, а це були Малаві, Замбія та Маврикій.
Розрив дипвідносин з Малі і Нігером
Як повідомляв УНІАН, так званий перехідний уряд Республіки Малі (а простіше кажучи, військова хунта, яка незаконно узурпувала владу в країні) вирішив розірвати дипломатичні відносини з Україною після появи інформації, що Україна може бути причетною до розгрому солдатів хунти та найманців ПВК "Вагнер" повстанцями-туарегами. Трохи згодом аналогічне рішення ухвалив уряд Нігеру, країни, де рік тому теж стався проросійський військовий переворот.
Як писав ВВС, зручний привід для такого кроку цим двом державам дала сама Україна. А саме необережна заява спікера ГУР Андрія Юсова, в якій він заявив про допомогу повстанцям інформацією і не тільки нею.