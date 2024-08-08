Україна відкидає звинувачення на свою адресу у нібито "підтримці нею міжнародного тероризму, порушенні Статуту ООН та міжнародного права".

В Україні взяли до уваги рішення влади Республіки Нігер від 6 серпня 2024 року розірвати дипломатичні відносини з Україною.

Про це зазначено у оприлюдненій заяві МЗС України. "Наведені у заяві представника уряду цієї країни звинувачення на адресу України не витримують жодної критики, є безпідставними та такими, що не відповідають дійсності", - наголошують у ЗМС.

У заяві йдеться, що Україна рішуче відкидає будь-які звинувачення на свою адресу у нібито "підтримці нею міжнародного тероризму, порушенні Статуту ООН та міжнародного права".

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"Виходимо з того, що подібне рішення є жестом "солідарності" з тими, хто обрав шлях на зближення з державою-терористом, Російською Федерацією, яка вже понад два роки веде неспровоковану повномасштабну агресивну війну проти України, застосовує масштабний терор проти нашої держави, її населення та цивільної інфраструктури, скоює численні воєнні злочини проти українського народу, дестабілізує міжнародну безпекову та політичну ситуацію, поширює хаос і конфронтацію в усіх куточках світу, включно з Африканським континентом", - заявляють у відомстві.

Зауважується, що влада Нігеру прийняла рішення про розірвання дипломатичних відносин з Україною, не провівши жодних розслідувань інциденту в Малі та не надавши жодних доказів, які б стосувалися причин такого кроку.

При цьому МЗС зазначає, в Україні щиро налаштовані й надалі розбудовувати з усіма державами Африки взаємовигідні стосунки на засадах рівності, невтручання у внутрішні справи, поваги до суверенітету й територіальної цілісності країн у міжнародно визнаних кордонах, неухильного дотримання міжнародного права, Цілей та Принципів Статуту ООН.

Знищення вагнерівців у Малі

Наприкінці липня повстанці-туареги розбили велику групу найманців "Групи Вагнера" в Малі.

У ЗМІ почала циркулювати інформація про буцімто причетні ГУР до цих подій. Зокрема західні ЗМІ писали, що українські спецслужби нібито ділилися з повстанцями інформацією.

Африканська держава Малі розірвала дипломатичні відносини з Україною, звинувативши Київ у підтримці повстанців-туарегів. У Міністерстві закордонних справ України назвали це рішення "недалекоглядним і поспішним" і заперечило, що країна відіграла будь-яку роль у нападі повстанців-туарегів.

Нігер слідом за Малі заявив, що розриває дипломатичні відносини з Україною. Там посилалися на нібито слова представника української розвідки Андрія Юсова про те, що Київ підтримував повстанців-туарегів, які взяли на себе відповідальність за смертоносну атаку на кордоні Малі та Алжиру, при цьому "бойовики отримали всю необхідну інформацію" від ГУР.

Водночас у Головному управлінні розвідки на це вже відреагували, заявивши, що подібних заяв не було.

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