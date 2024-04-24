Суд вже визнав законним її звільнення з посади, але вона все одно може оскаржити це рішення у Верховному суді.

Звільнена з посади заступниця начальника Центрального міжрегіонального управління Мін’юсту Марина Прилуцька таки має російське громадянство.

Як повідомила Служби безпеки України, суд визнав наявність російського громадянства у колишньої топ-посадовиці Мін’юсту, яку викрила СБУ. "За матеріалами Служби безпеки України суд визнав законним звільнення з Міністерства юстиції колишньої топ-посадовиці цього відомства, яка має громадянство РФ. Відповідне рішення у Шостому апеляційному адмінсуді відстояли діючі представники Міністерства юстиції. Мова йде про колишню заступницю начальника Центрального міжрегіонального управління Мін’юсту, яка за власної ініціативи отримала російське громадянство. Цей факт задокументували співробітники СБУ та поінформували керівництво профільного міністерства для прийняття відповідного рішення", - йдеться у повідомленні.

В СБУ нагадали, що на підставі матеріалів, отриманих від української спецслужби, чиновницю було звільнено із займаної посади у 2021 році. Згодом вона вирішила оскаржити це рішення, посилаючись на довідку "головного управління МВС РФ по місту Москва". У цьому документі було зазначено, що у неї нібито немає російського паспорта.

Відео дня

"Однак, після ознайомлення із доказовою базою СБУ, колегія українського суду залишила скаргу ексчиновниці без задоволення. Представники Служби безпеки довели нікчемність документів, виданих державою-агресором про нібито відсутність у неї громадянства РФ. Крім того спецслужба довела, що позивачка не виїжджала в Болгарію, де, з її слів, нібито було отримано відповідні російські документи", - інформує СБУ.

Зауважується, що наразі екс-чиновниця може оскаржити це рішення у Верховному Суді.

Історія справи Прилуцької

У січні Мінюст інформував, що протистоятиме в суді поверненню на посаду екс-чиновниці Марини Прилуцької, яка, за даними СБУ, добровільно отримала російське громадянство та під час перебування в АР Крим контактувала зі співробітниками ФСБ РФ.

Як зазначалось, шлях до поновлення на посаді колишнього керівника одного з Управлінь Міністерства юстиції у Київській області відкрив Верховний суд.

9 січня колегія суддів Касаційного адміністративного суду ВС у складі судді-доповідача Андрія Жука, суддів Наталії Мартинюк та Жанни Мельник-Томенко скасувала постанову Шостого апеляційного адміністративного суду про законність звільнення громадянки РФ з посади державної служби. Справа була направлена на новий розгляд до Шостого апеляційного адміністративного суду.

Вас також можуть зацікавити новини: