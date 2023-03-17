Семочко і досі намагається поновитися на службу в СЗР.

У Службі безпеки України підтвердили, що дружина та родичі колишнього заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка мають російське громадянство. Чиновник, який раніше заперечував цей факт, досі намагається поновитися на посаді.

Журналістам Bihus.Info вдалося отримати відповідь СБУ на депутатське звернення щодо цього питання. Там йшлося про наявні в родичів Семочка чинні російські паспорти.

Як зазначається у відповіді на депутатська звернення, паспорти РФ мають дружина Семочка Тетяна Лисенко, її син від попереднього шлюбу Станіслав Лисенко, її дочка від першого шлюбу Анастасія Котон та чоловік Анастасії Володимир Котон. У відповіді також вказали номери російських паспортів цих людей та їхні індивідуальні податкові номери.

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У Bihus.Info нагадали, що Семочко і досі намагається поновитися на службу в СЗР, звідки його звільнили через суд. У січні 2023 його справу було прийнято до розгляду Великою палатою Верховного суду. Проте дата розгляду поки невідома.

Справа Семочка

У 2018 році вийшло розслідування журналістів про те, що Сергій Семочко володіє нерухомістю вартістю понад 200 млн грн. Крім того повідомлялося, що члени його родини мали бізнес в Криму та російські паспорти, а під час його роботи у Службі зовнішьої розвідки вимагали хабарі від фармацевтичних компаній. Пізніше НАБУ відкрила провадження і почала власне розслідування.

Після виходу розслідування Семочко дав інтервʼю, де заявив, що в його дружини є тільки український паспорт. Він також подав на журналістів до суду.

12 квітня 2019 року Петро Порошенко звільнив Семочка з посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України. Проте Семочко пішов до суду. В 2021 році Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду скасував указ президента про звільнення Семочка з посади.

Пізніше ОАСК визнав незаконним звільнення Семочка з військової служби та з посади заступника голови СЗР.

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