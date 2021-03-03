Жінка відмовляється платити за прибирання прибудинкової території.

Лідер Прогресивної соціалістичної партії України, мати в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка Наталія Вітренко відмовляється платити за прибирання прибудинкової території.

Читайте такожМіненерго хоче об'єднати рахунок за газ та його транспортування в одну платіжкуВона мотивувала це тим, що в лютому не прибирали сніг там, де вона проживає. Про це повідомляє прес-служба політсили.

"У зв’язку з тим, що цього року жодного разу за весь сніжний лютий не проводилося прибирання території навколо багатоквартирного будинку, де проживає Наталія Вітренко (незважаючи на різко збільшену плату за цю комунальну послугу), вона відмовилася її оплачувати", – йдеться у повідомленні.

Спроби призначення Юрія Вітренка міністром енергетики: подробиці

17 грудня 2020 року Верховна Рада не підтримала призначення Вітренка першим віце-прем'єр-міністром - міністром енергетики України. Однак Вітренка невдовзі було призначено виконувачем обов'язків міністра енергетики.

28 січня парламент знову відмовився призначити Вітренка першим віце-прем'єром - міністром енергетики.

4 лютого Верховна Рада відхилила законопроект, яким передбачалося заборонити повторно вносити протягом сесії одну й ту саму кандидатуру на посаду в уряді.

11 лютого Корнієнко повідомив, що у фракції "Слуга народу" обговорюється питання щодо можливості втретє внести кандидатуру Вітренка на затвердження на посаді міністра енергетики.

23 лютого на ініційованому президентом позачерговому засіданні Верховна Рада підтримала пропозиції глави держави, який закликав депутатів дозволити в.о. міністра виконувати обов'язки в повному обсязі, без обмежень.

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Автор: Ольга Робейко