Законом вилучається норма, якою заборонялося покладання обов’язків міністра на особу, кандидатура якої на посаду відповідного міністра була відхилена Радою поточного скликання.

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань держслужби" з пропозиціями президента (№4531).

Читайте такожЗеленський наклав вето на закон про проведення конкурсів на держслужбуЯк передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 267 народних депутатів із 350, зареєстрованих в сесійній залі.

Пропозиції президента

Так, згідно з пропозиціями президента, у законі "Про центральні органи виконавчої влади" встановлюється, що перший заступник міністра, заступники міністра дають обов’язкові для виконання державними службовцями та працівниками апарату міністерства та його територіальних органів (у разі утворення) доручення.

Що вилучається з закону

Таким чином, із закону вилучається положення, згідно з яким у випадку, якщо посада міністра є вакантною, забороняється покладення на першого заступника міністра та заступників міністра виконання обов’язків міністра, визначених рядом пунктів ч. 2 ст. 8 закону "Про центральні органи виконавчої влади".

Також вилучається положення, відповідно до якого у випадку, якщо посада міністра є вакантною більше 60 днів, забороняється покладення на першого заступника міністра, заступників міністра виконання ряду обов’язків міністра.

Крім того, вилучене положення, яким забороняється покладання обов’язків міністра на особу, кандидатура якої на посаду відповідного міністра була відхилена Верховною Радою поточного скликання.

Конкурси на посади держслужбовців

Серед іншого, у законі "Про державну службу", зокрема, визначається, що Комісія з питань вищого корпусу держслужби проводить конкурс на зайняття посад державної служби категорії "А" та вносить суб’єкту призначення пропозиції щодо кандидатур на такі посади загальною кількістю не більше 3 осіб (раніше - не більше 5 осіб).

Законом також, зокрема, встановлюється, що конкурси на посади, що обіймають особи, з якими до набрання чинності цим законом укладені контракти про проходження державної служби на період дії карантину, установленого Кабінетом міністрів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, оголошуються протягом 6 місяців з дня набрання чинності цим законом відповідно до черговості укладення контрактів про проходження держслужби на відповідні посади.

Контракти про проходження держслужби на період дії карантину, укладені до набрання чинності цим законом, діють до призначення на посаду державної служби особи за результатами конкурсу, але не більше 9 місяців з дня набрання чинності цим законом.

При цьому, оголошені добори для призначення на вакантну посаду держслужби на період дії карантину, рішення за результатами яких не оприлюднені, скасовуються.

Спеціальна перевірка, встановлена ст. 56 закону "Про запобігання корупції", не проводиться стосовно осіб, які призначаються на посади держслужби або в органах місцевого самоврядування не пізніше наступного робочого дня після припинення дії контракту про проходження ними державної служби на період дії карантину за умови, що стосовно таких осіб вже проводилася спецперевірка під час укладання відповідного контракту.

Держслужбовці, зараховані за штат відповідно до ч. 1 ст. 87-1 закону "Про державну службу" до набрання чинності цим законом, продовжують перебувати на державній службі. Граничний строк такого перебування становить 6 місяців з дня звільнення з посади.

Конкурси на посади держслужбовців: інші деталі

Відповідно до закону, протягом 6 місяців з набрання ним чинності мають бути оголошені конкурси на посади, що обіймають особи за контрактом про проходження державної служби на період дії карантину, що встановлений урядом у зв’язку з пандемією COVID-19.

Відповідні контракти діятимуть до призначення на посаду державної служби особи за результатами конкурсу, але не більше 9 місяців з дня набуття чинності цим законом.

Якщо посада міністра є вакантною більше 60 днів, одна і та ж особа, яка обіймає посаду першого заступника міністра або заступника міністра, не може виконувати обов’язки міністра більше 30 днів.

Крім того, забороняється покладати обов'язки міністра на особу, кандидатура якої на відповідну посаду була відхилена Верховною Радою поточного скликання.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Спроби призначити Вітренка міністром енергетики

17 грудня 2020 року Верховна Рада не підтримала призначення колишнього топ-менеджера НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка першим віце-прем'єром - міністром енергетики. Однак Вітренка невдовзі було призначено виконувачем обов'язків міністра енергетики.

28 січня парламент знову відмовився призначити Вітренка першим віце-прем'єром - міністром енергетики.

4 лютого ВР відхилила законопроект, яким передбачалося заборонити повторно вносити протягом сесії одну й ту саму кандидатуру на посаду в уряді. Через поправку до проекту закону, внесену першим заступником голови фракції "Слуга народу" Олександром Корнієнком, пропонувалося дозволити в.о. міністра виконувати в повному обсязі повноваження не 30, а 90 днів. Тоді Корнієнко заявив, що той, хто підтримує президента України, той має проголосувати за цю поправку, натякаючи на ситуацію з кандидатом на посаду Вітренка, що дозволило б йому три місяці виконувати обов’язки міністра енергетики. За це проголосували лише 205 народних депутатів. Документ не ухвалили і відправили на доопрацювання.

11 лютого Корнієнко повідомив, що у фракції "Слуга народу" обговорюється питання щодо можливості втретє внести кандидатуру Вітренка на затвердження на посаді міністра енергетики.

16 лютого парламент ухвалив закон про відновлення конкурсів на держслужбу (реєстр. номер 4531), наступного дня його підписав голова Верховної Ради Дмитро Разумков. 18 лютого його було повернуто з пропозиціями президента.

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Автор: Тетяна Поляковська