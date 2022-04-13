В інакшому випадку, якщо вони самі не з'являться, то їх знайдуть, де б вони не ховалися, як і Медведчука.

Секретар РНБО Олексій Данілов закликав тих, хто проходить у "справі Медведчука" про торгівлю вугіллям з "ЛДНР", зібрати речі і йти в СБУ "здаватися".

З таким закликом він виступив в ефірі телемарафону.

"Не маю права називати ПІБ, вони розуміють, про кого йдеться... Вони прямо зараз можуть взяти речі і спокійно йти на Володимирську, 33, у СБУ, і здаватися, давати свідчення", - заявив Данилов.

Він зазначив, що якщо вони самі не з'являться, то їх знайдуть, де б вони не ховалися, як і Медведчука.

"Тому, повірте, всі мерзотники, які привели до нас це лихо, будуть покарані", - сказав Данилов.

Раніше, нагадаємо, підозри у справі про торгівлю вугіллям із "ЛДНР" були пред'явлені екс-президенту Петру Порошенку.

Як повідомляв УНІАН, увечері 12 квітня Зеленський в Telegram повідомив, що в результаті спецоперації СБУ затримала Віктора Медведчука.

Він підозрюється в держзраді по двох кримінальних провадженнях.

12 травня 2021 року депутату вручили підозру у державній зраді та порушенні законів і звичаїв війни (ст.111 та ст. 438 КК) у справі про розграбування національних ресурсів в окупованому Криму, розголошення державної таємниці та проведення підривної діяльності проти України.

У жовтні того ж року Медведчуку оголосили нову підозру в держзраді і пособництві тероризму в так званій "вугільній справі" (ст.111 і ч. 1 ст. 258-3 КК). ДБР розслідує провадження про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" та "ДНР" групою громадян України.

27 лютого 2022 року радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що Медведчук втік з-під домашнього арешту.

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