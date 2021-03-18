Російська компанія дружини Медведчука Оксани Марченко «НЗНП Инжиниринг» модернізує нафтозавод у Ростовській області, який потрапив під санкції РНБО.
Про це повідомляють журналісти програми «Схеми».
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«НЗНП Инжиниринг» замовила у російського науково-дослідного інституту «Петон» будівництво третьої та четвертої черги «Новошахтинського заводу нафтопродуктів».
Комплекс виробництва автомобільних бензинів охоплює секцію гідроочищення нафти, секцію «Пенекс» і секцію каталітичного риформінгу і призначений для виробництва автомобільних бензинів, що відповідають екологічним вимогам Євро-5, цитують журналісти прес-реліз "Петона".
Термін реалізації проекту – грудень 2023 року. Контракт стосується проектування комплексу глибокої переробки нафти.
Підприємство Медведчука «Новошахтинський завод нафтопродуктів» займається неглибоким переробленням нафти й виготовляє бітум, мазут й газойль. Більшою часткою володіє дружина кума Путіна Оксана Марченко, що дозволяє заводу постачати нафтопродукти у США в обхід накладених на Медведчука американських санкцій.
Санкції проти Медведчука: що відомо
- 2 лютого президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про застосування санкцій проти народного депутата від партії "Опозиційна платформа - За життя" Тараса Козака та 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", "ZIK" і "NewsOne". Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі та кабельних мережах в ніч проти 3 лютого.
- Прес-секретар президента України Юлія Мендель заявила про підтверджене фінансування телеканалів NewsOne, ZIK, "112 Україна" з боку Російської Федерації.
- Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов наголосив, що рішення запровадити санкції проти цих телеканалів не стосується питання свободи слова, а спрямоване на боротьбу з інформаційним тероризмом проти України.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що рішення РНБО про санкції проти телеканалів "NewsOne", "ZIK" та "112 Україна" є юридично вмотивованим та було ухвалене відразу після того, як були зафіксовані та обговорені конкретні підстави для нього. За словами глави держави, всі загрози національній безпеці України отримають ефективну та законну відповідь.
- 19 лютого РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій до 19 юридичних та 8 фізичних осіб. Зокрема, до голови політради партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко. Санкції накладаються на все майно і активи, які знаходяться в підпорядкуванні Медведчука і його дружини. За словами Данілова, Служба безпеки України розслідує кримінальне провадження за ч. 5 ст. 258 (фінансування тероризму). До Медведчука, Марченко та інших осіб санкції застосовані у зв'язку з цим розслідуванням.
- Також РНБО ухвалила рішення про повернення у власність держави частини нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок", оскільки нею володіє компанія "ПрикарпатЗахідТранс", яку пов'язують з Медведчуком.
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