Підприємство Медведчука займається неглибоким переробленням нафти й виготовляє бітум, мазут й газойль.

Російська компанія дружини Медведчука Оксани Марченко «НЗНП Инжиниринг» модернізує нафтозавод у Ростовській області, який потрапив під санкції РНБО.

Про це повідомляють журналісти програми «Схеми».

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«НЗНП Инжиниринг» замовила у російського науково-дослідного інституту «Петон» будівництво третьої та четвертої черги «Новошахтинського заводу нафтопродуктів».

Комплекс виробництва автомобільних бензинів охоплює секцію гідроочищення нафти, секцію «Пенекс» і секцію каталітичного риформінгу і призначений для виробництва автомобільних бензинів, що відповідають екологічним вимогам Євро-5, цитують журналісти прес-реліз "Петона".

Термін реалізації проекту – грудень 2023 року. Контракт стосується проектування комплексу глибокої переробки нафти.

Підприємство Медведчука «Новошахтинський завод нафтопродуктів» займається неглибоким переробленням нафти й виготовляє бітум, мазут й газойль. Більшою часткою володіє дружина кума Путіна Оксана Марченко, що дозволяє заводу постачати нафтопродукти у США в обхід накладених на Медведчука американських санкцій.

Санкції проти Медведчука: що відомо

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Автор: Яна Ставська