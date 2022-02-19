Обидва після бійки залишилися в студії.

Ввечері, 18 лютого, в ефірі українського телебачення між українським журналістом Юрієм Бутусовим та членом ОПЗЖ Нестором Шуфричем сталась бійка, за якою без перебільшень стежила чимала аудиторія користувачів соцмереж.

Бутусов пішов з кулаками на депутата після того, як той намагався втрутитися в обговорення у студії кризи довкола України та Росії, традиційно заступаючись за росіян.

Спершу журналіст дав ляпаса Шуфричу, а вже невдовзі між гостями спалахнула жорстка бійка. Гостей врешті спільними зусиллями ведучого й інших політиків вдалося заспокоїти. Решту ефірного часу Шуфрич сидів перед екраном з побитим обличчям.

Українці вирішили проілюструвати сутичку з Шуфричем дотепними жартами й мемами.

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