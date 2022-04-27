У проекті постанови зазначається, що ці нардепи діяли проти суверенітету та незалежності України.

Парламенту пропонують позбавити депутатських мандатів Віктора Медведчука, Тараса Козака, Вадима Рабіновича та Олександра Качного за антиукраїнську діяльність.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, відповідний проект постанови "Про втрату депутатського мандата деякими народними депутатами України" (реєстраційний номер 7323) зареєстровано в парламенті.

У проекті постанови йдеться, що "у зв’язку з проведенням антиукраїнської діяльності, яка є порушенням присяги народного депутата України, В.Медведчук, Т.Козак, В.Рабінович, О.Качний втрачають мандат народного депутата України".

У пояснювальній записці до проекту постанови сказано, що всі ці нардепи "протягом всієї політичної кар'єри не приховували своєї проросійської позиції, і всі їх дії було спрямовано проти суверенітету, незалежності України, що є грубим порушення присяги народного депутата України". Також зазначається, що на сьогодні Медведчуку та Козаку вже пред'явлено підозру у скоєнні державної зради.

Метою проекту постанови "є необхідність відновлення законності і справедливості у частині забезпечення неухильного дотримання присяги всіма діючими народними депутатами України і очищення лав народних обранців від державних зрадників".

Як повідомляв УНІАН, 13 квітня голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук в ефірі інформаційного телемарафону зазначив, що в Конституції України є сім випадків позбавлення особи депутатського мандата, "і інших не може бути".

"Ми знаємо, що з приводу пана Медведчука ведеться кримінальне провадження, і як тільки ми отримаємо рішення суду, яке вступило в законну силу, то це є підставою, щоб позбавити його депутатського мандата", - сказав Стефанчук.

При цьому голова ВР нагадав, що парламент ухвалив закон про колабораціонізм, який вже діє, і кожен, хто співпрацює з ворогом, буде притягнений до відповідальності за співпрацю з державою-агресоркою, за що передбачено від 10 до 12 років позбавлення волі, а також заборона займати низку посад. Крім того, обмежується доступ таких осіб до посад, пов'язаних з виконанням функцій держави.

Підозра Медведчуку і Козаку: що відомо

11 травня 2021 року генпрокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру депутатам від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку в державній зраді та в замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму.

2 лютого президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про застосування санкцій щодо Козака та 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", ZIK і NewsOne.

3 лютого РНБО запровадила санкції до оператора повітряних суден "JET4U S.R.L." та компаній-власників бізнес-джетів, якими Козак і Медведчук здійснювали польоти до Росії.

У жовтні Медведчуку оголосили нову підозру в держзраді та сприянні тероризму у так званій "вугільній справі" (ст. 111 та ч. 1 ст. 258-3 КК).

27 лютого 2022 року стало відомо, що Медведчук втік з-під домашнього арешту. 12 квітня його затримали. Зараз він перебуває під вартою.

Вас також можуть зацікавити новини: