Юлія Мендель покинула посаду речниці на початку квітня 2021 року, при цьому вона залишалася працювати на Банковій.

Колишня прес-секретарка президента України Юлія Мендель відправила свою книжку "Кожен з нас – президент" речнику Путіна Дмитру Пєскову.

Про це вона повідомила у Facebook.

Мендель залишила автограф на першій сторінці мемуарів російською мовою. Вона уточнила, що подарунок зробила як "колишній прес-секретар прес-секретарю президента Росії".

"Можливо, вам буде корисно дізнатися, що у світі існує не тільки ваша точка зору", – відповіла Мендель. Наприкінці вона підтвердила факт відправки вказаною адресою на посилці – Адміністрації Путіна.

7 липня Юлія Мендель виклала один з уривків книжки у своєму блозі, у якому, зокрема, порушила питання української та, за її словами, "української російської мови".

У коментарі журналістам під час анонсу мемуарів Мендель розповідала, що написала текст про свою роботу, українську політику та деякі інсайди. Як головну тему книжки вона виділила "самоідентифікацію українців як нації".

Юлія Мендель покинула посаду речниці на початку квітня 2021 року, при цьому вона залишалася працювати на Банковій у ролі радниці з міжнародних комунікацій.

Призначили її на посаду у червні 2019 року. До цього вона працювала на телеканалах ICTV, Еспресо, Інтер, співпрацювала з The New York Times.

Автор: Яна Ставська