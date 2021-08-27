Відмова працівника від вакцинації не може вважатися порушенням трудової дисципліни, зазначили в Мінекономіки.

Роботодавці не мають правових підстав змушувати працівників вакцинуватися від COVID-19 і притягувати їх до дисциплінарної відповідальності за відмову це робити.

Про це йдеться в роз’ясненні Міністерства економіки України.

В ньому, зокрема, зазначається, що згідно з українським законодавством, медична допомога фізичній особі старшій за 14 років надається лише за її згодою. При цьому повнолітня дієздатна особа має право відмовитися від лікування.

До того ж, відповідно до Кодексу законів про працю України, будь-яка дискримінація та обмеження прав працівників, в тому числі – залежно від стану здоров’я, не допускається. Відмова від вакцинації не є порушенням трудової дисципліни, через що роботодавець може звільнити працівника.

"Відмова працівника від вакцинації не може вважатися порушенням трудової дисципліни", – підкреслили в міністерстві.

Читайте такожЛюди обурені: на Одещині чиновники припинили приймати невакцинованих проти коронавірусу (документ)Також Мінекономіки наводить тези з резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи про те, що вакцинація не є обов’язковою і що ніхто не може зазнавати політичного, соціального чи іншого тиску для проходження вакцинації.

Крім цього, в наказах Міністерства охорони здоров'я України щодо боротьби з епідемією COVID-19 та вакцинації встановлено, що вакцинація в Україні буде добровільною для усіх груп населення та професійних груп.

"Таким чином, враховуючи вищевикладене, не вбачається правових підстав у роботодавця примушувати працівників вакцинуватися від коронавірусної хвороби COVID-19 та/або притягати їх до дисциплінарної відповідальності за відмову вакцинуватися від цієї хвороби", – додали в Мінекономіки.

Нагадаємо, вакцинація від коронавірусу в Україні розпочалася 24 лютого.

Станом на 26 серпня одну дозу вакцини від COVID-19 отримали 5 208 198 осіб, а дві – 3 427 847.

Автори: Ганна Нагорна, Екатерина Присяжнюк