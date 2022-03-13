24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну.

Європа і НАТО припустилися помилки щодо України, не даючи їй стати членом НАТО.

Про це заявив міністр економіки Німеччини Роберт Хабек в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine.

"Для Європи, для НАТО, для заходу було помилкою тримати відкриті двері для України та разом з тим говорити: вам туди не можна. Це дратує. Україна відчувала себе в пастці між двох вогнів. З одного боку, її заохочують працювати в напрямку демократії та свободи й дивитися на захід, з іншого боку, їй не дозволяли приєднатися. Ми обіцяли захист від Росії, але не хотіли бачити Україну як партнера НАТО; ми засудили анексію Криму як порушення міжнародного права, але побудували "Північний потік-2"; ми хотіли, щоб Україна захищала себе – і, таким чином, безпеку Європи – але, будь ласка, не за допомогою нашої зброї. Ми повинні визнати, що ми у своїй позиції були непослідовні", - заявив Хабек.

Говорячи про те, чи можна було запобігти війні в Україні, Хабек зазначив: "Якщо зараз подивитися назад, то є багато моментів, які теоретично можна було б зробити по-іншому. Кожен призвів би до іншого сценарію".

Говорячи про те, чи буде виконане прохання України закрити небо, він зазначив: "Німеччина робить те, що може, але з поважних причин утримується від того, щоб стати учасником самої війни. Тоді у нас був би інший сценарій, тоді НАТО і Росія були б у стані війни".

Війна проти України: