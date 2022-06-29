Міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс заявила групі експертів НАТО, що нинішні переговори з Володимиром Путіним не приведуть до миру.
Про це пише Sky News.
"Абсолютно необхідно, щоб ми забезпечили поразку Росії в Україні. І це необхідно заради європейської безпеки, свободи і демократії, і це єдиний спосіб міцного миру в Європі, яким ми збираємося досягти", — заявила Ліз трас.
Трасс натякнула, що деякі країни виступають за переговори з Росією вже зараз, не чекаючи виведення військ з території України.
"Я думаю, що це принесе хибний мир і призведе до подальшої агресії в майбутньому", - висловилася міністр.
Трасс згадала сумну долю "Мінських домовленостей", закликаючи світову спільноту "отримати уроки з минулого".
"Тому мій дуже сильний посил полягає в тому, що ми повинні спочатку перемогти Росію, а потім вести переговори", - підкреслила Трасс.
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