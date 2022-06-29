Лондон як і раніше проти "хибного миру" з Росією.

Міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс заявила групі експертів НАТО, що нинішні переговори з Володимиром Путіним не приведуть до миру.

Про це пише Sky News.

"Абсолютно необхідно, щоб ми забезпечили поразку Росії в Україні. І це необхідно заради європейської безпеки, свободи і демократії, і це єдиний спосіб міцного миру в Європі, яким ми збираємося досягти", — заявила Ліз трас.

Трасс натякнула, що деякі країни виступають за переговори з Росією вже зараз, не чекаючи виведення військ з території України.

"Я думаю, що це принесе хибний мир і призведе до подальшої агресії в майбутньому", - висловилася міністр.

Трасс згадала сумну долю "Мінських домовленостей", закликаючи світову спільноту "отримати уроки з минулого".

"Тому мій дуже сильний посил полягає в тому, що ми повинні спочатку перемогти Росію, а потім вести переговори", - підкреслила Трасс.

Війна в Україні: актуальні дані

Росія зосередила всі зусилля на окупації Лисичанська - останнього бастіону на шляху захоплення всієї Луганської області. Зараз у тих районах тривають бої.

З 25 червня окупанти просунулися на 2 км біля Лисичанського НПЗ на південь від міста, пишуть британські розвідники.

На Сіверському напрямку противник утримує в прикордонних районах на території Брянської та Курської областей до трьох батальйонних тактичних груп зі складу 1-ї танкової та 20-ї загальновійськової армій та підрозділів повітряно-десантних військ.

На Бахмутському напрямку загарбники намагаються закріпитися в районі Вуглегірської ТЕС.

Російські війська продовжують ракетний терор українських міст, не рахуючись з жертвами серед цивільних. Сьогодні вранці ворог ударив по багатоповерхівці Миколаєва, а ракета, випущена в бік Одеської області, була перехоплена силами ППО.

У боях ЗСУ ліквідували вже 35 450 окупантів і знищили тисячі одиниць техніки.

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