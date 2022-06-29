За його словами, Путін "принизив Росію в очах усього світу".

У російського диктатора Володимира Путіна прогресує синдром маленького чоловіка.

Про це заявив міністр оборони Великобританії Бен Уоллес в ефірі радіостанції LBC.

"Я безперечно думаю, що погляд Путіна на себе і на світ – це синдром маленького чоловіка, погляд мачо. Ви рідко чуєте фразу "синдром маленької жінки". Ви завжди чуєте синдром маленького чоловіка, і в нього цього надміру", – пояснив міністр.

Він наголосив, що українці перемагають у війні, розв'язаній Путіним. Водночас Росія зазнала низки стратегічних невдач.

"Росія зазнала невдачі у досягненні всіх своїх основних цілей. Тепер вони зведені до завзятого просування на кілька сотень метрів кожні кілька днів з величезними витратами в одній невеликій частині східної України", – сказав він.

Воллес констатував, Путін "принизив Росію в очах усього світу". Він переконаний, що його звільнили б за такі невдачі, а британський уряд - повалили б.

На думку британського міністра, Росія стала набагато небезпечнішою, а часом загроза збільшуватиметься. Тому британське військо необхідно готувати до потенційних загроз.

"Загроза змінюється, і до 2024 року нам слід подумати про збільшення наших витрат на оборону. Наразі в нас 79 тис. навчених військовослужбовців. Я завжди боротимуся за те, щоб наші війська були належним чином оснащені, захищені та скоординовані", – додав Воллес.

Як повідомляв УНІАН, раніше Воллес заявив, що президент РФ Володимир Путін може не обмежитись своїм нападом на Україну.

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