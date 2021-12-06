Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відповів окремим проросійським європейським політикам, які вважають, що за Україну ніхто воювати не буде.
Про це глава МЗС повідомив у соціальній мережі Facebook з нагоди 30-річчя Збройних сил України.
"Пам’ятаю, як один європейський проросійський політик глузливо казав мені, що ніхто за вас, українців, воювати не буде. На що я йому спокійно відповів, що ми самі здатні за себе воювати. Пам’ятаю також, як на параді цьогоріч високі іноземні гості дивилися на наше військо з захопленням та легким шоком від цієї грандіозної та спокійної сили України", - заявив Кулеба.
Глава МЗС підкреслює, що українські чоловіки та жінки в одностроях справді заслужили цю гордість України та світу. "Сучасне та сильне військо, яке є сьогодні в України, кардинально відрізняє ситуацію від тієї, в якій Україна опинилася, наприклад, в 1917-1920 роках. Збройні Сили є запорукою, що більше ніхто не принизить українців", - зазначив міністр.
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"Зі свого боку ми, дипломати, продовжуємо працювати 24/7 у всіх куточках світу, аби постійно зміцнювати українське військо та оборону України. Покладатися треба на свої сили, але партнери здатні нас посилювати. Тому ми добуваємо всюди у світі сучасну зброю, матеріально-технічну допомогу, ресурси і гроші для посилення армії. Це один з ключових пріоритетів МЗС України", - наголосив Кулеба.
Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових на Донбасі.