Глава МЗС підкреслив, що українські чоловіки та жінки в одностроях заслужили гордість України та світу.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відповів окремим проросійським європейським політикам, які вважають, що за Україну ніхто воювати не буде.

Про це глава МЗС повідомив у соціальній мережі Facebook з нагоди 30-річчя Збройних сил України.

"Пам’ятаю, як один європейський проросійський політик глузливо казав мені, що ніхто за вас, українців, воювати не буде. На що я йому спокійно відповів, що ми самі здатні за себе воювати. Пам’ятаю також, як на параді цьогоріч високі іноземні гості дивилися на наше військо з захопленням та легким шоком від цієї грандіозної та спокійної сили України", - заявив Кулеба.

Глава МЗС підкреслює, що українські чоловіки та жінки в одностроях справді заслужили цю гордість України та світу. "Сучасне та сильне військо, яке є сьогодні в України, кардинально відрізняє ситуацію від тієї, в якій Україна опинилася, наприклад, в 1917-1920 роках. Збройні Сили є запорукою, що більше ніхто не принизить українців", - зазначив міністр.

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"Зі свого боку ми, дипломати, продовжуємо працювати 24/7 у всіх куточках світу, аби постійно зміцнювати українське військо та оборону України. Покладатися треба на свої сили, але партнери здатні нас посилювати. Тому ми добуваємо всюди у світі сучасну зброю, матеріально-технічну допомогу, ресурси і гроші для посилення армії. Це один з ключових пріоритетів МЗС України", - наголосив Кулеба.

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових на Донбасі.

Автор: Віталій Саєнко