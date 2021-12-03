Щодо можливих термінів вступу України до НАТО Кулеба заявив, що це може відбутися, коли три столиці країн-членів Альянсу "змінять свій погляд на відносини з Україною".

Україна може стати членом НАТО, коли три столиці країн, що входять до Альянсу, змінять своє ставлення до України.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю латвійському порталу новин Sargs, передає ZN.UA.

На питання про можливі терміни вступу України до НАТО Кулеба заявив, що за його підрахунками, це може відбутися, коли три столиці країн-членів НАТО "змінять свій погляд на відносини з Україною, нарешті, почавши сприймати Україну як незалежну та самостійну державу, а не як доповнення до Росії".

Кулеба зазначив, що коли у цих столицях відбудеться зміна сприйняття, і вони більше не будуватимуть своїх відносин з Україною через призму двосторонніх відносин з Росією, ситуація кардинально зміниться.

"Проте, поки ця точка зору не зміниться, НАТО відкриє нам лише вікна для співпраці з Україною, але двері для приєднання - поки що будуть зачинені", - зазначив глава українського МЗС.

При цьому Кулеба не став уточнювати, які саме столиці має на увазі, пославшись на недипломатичність подібної відповіді.

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Як повідомляв УНІАН, 1 грудня президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що хоче отримати від Заходу гарантії невступу України в Організацію Північноатлантичного договору (НАТО). А на наступний день глава українського МЗС Кулеба відповів Путіну, що такі вимоги з його боку є неправомірними. За словами Кулеби, Москва не може перешкодити зближенню України з Альянсом і не має жодного права голосу у відповідних дискусіях.

Також на заяву Путіна відреагував і держсекретар США Ентоні Блінкен. За словами Блінкена, ідея про те, що Україна або НАТО становлять загрозу для Росії, є цілковито невірною. "Це викликає здивування. Оскільки ідея, що Україна становить загрозу для Росії, стала б поганим жартом, якби ситуація не була такою серйозною. НАТО є оборонним альянсом. Ми не є загрозою для Росії", - наголосив Блінкен.

Автор: Ірина Погоріла