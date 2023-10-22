Спікерка Палати депутатів парламенту Чехії Маркета Пекарова Адамова вважає, що світова спільнота зробила помилку, коли неправильно відреагувала на анексію Росією українського Криму.

Рішення світової спільноти не тиснути на Росію після анексії Криму у 2014 році було вкрай помилковим.

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявила спікерка Палати депутатів (нижня палата) парламенту Чехії Маркета Пекарова Адамова. "Маю сказати, що зараз я вважаю, що ми однозначно ухвалили неправильне рішення не тиснути на Росію, оскільки наша відповідь була недостатньою. І я майже впевнена, що тепер не лише я, а й інші лідери добре знають, що це була помилка", - зазначила спікерка.

Вона також наголосила, що вже у 2014 році було зрозуміло, що Росія не зупиниться на анексії Криму.

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"Наш попередній міністр закордонних справ Карел Шварценберг, здається, у 2014 році, отже, невдовзі після анексії та окупації Криму, сказав, що Крим був для Росії лише початком, і вони продовжать, саме в Україні, і ми повинні зробити все можливе, щоб їх зупинити. Але це був один із голосів, а більшість голосів були лише за певні санкції, але цього було недостатньо. І для Росії це, звичайно, виглядало як слабкість, і тому вони вирішили зробити те, що вони зробили, те, що вони досі роблять", - зазначила спікерка.

Позиція Чехії щодо анексії Криму

У 2008 році уряд Чехії заявляв, що Чехію не здивує вторгнення російських військ до Криму.

У жовтні 2019 року президент Чехії визнав Крим частиною Росії. Мілош Земан запросив на урочистий прийом у Празькому граді представників невеликої кримськотатарської організації, лояльної Кремлю, заявивши про визнання Криму частиною Росії.

У 2019 році Чехія заявила, що мілітаризація Криму несе загрозу європейській безпеці.

Вища прокуратура Чехії висунула обвинувачення росіянину Алєксандру Франчетті, якого підозрюють у сприянні анексії Росією Криму.

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