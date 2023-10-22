Рішення світової спільноти не тиснути на Росію після анексії Криму у 2014 році було вкрай помилковим.
Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявила спікерка Палати депутатів (нижня палата) парламенту Чехії Маркета Пекарова Адамова. "Маю сказати, що зараз я вважаю, що ми однозначно ухвалили неправильне рішення не тиснути на Росію, оскільки наша відповідь була недостатньою. І я майже впевнена, що тепер не лише я, а й інші лідери добре знають, що це була помилка", - зазначила спікерка.
Вона також наголосила, що вже у 2014 році було зрозуміло, що Росія не зупиниться на анексії Криму.
"Наш попередній міністр закордонних справ Карел Шварценберг, здається, у 2014 році, отже, невдовзі після анексії та окупації Криму, сказав, що Крим був для Росії лише початком, і вони продовжать, саме в Україні, і ми повинні зробити все можливе, щоб їх зупинити. Але це був один із голосів, а більшість голосів були лише за певні санкції, але цього було недостатньо. І для Росії це, звичайно, виглядало як слабкість, і тому вони вирішили зробити те, що вони зробили, те, що вони досі роблять", - зазначила спікерка.
Позиція Чехії щодо анексії Криму
У 2008 році уряд Чехії заявляв, що Чехію не здивує вторгнення російських військ до Криму.
У жовтні 2019 року президент Чехії визнав Крим частиною Росії. Мілош Земан запросив на урочистий прийом у Празькому граді представників невеликої кримськотатарської організації, лояльної Кремлю, заявивши про визнання Криму частиною Росії.
У 2019 році Чехія заявила, що мілітаризація Криму несе загрозу європейській безпеці.
Вища прокуратура Чехії висунула обвинувачення росіянину Алєксандру Франчетті, якого підозрюють у сприянні анексії Росією Криму.