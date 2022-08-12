Франчетті організував у Севастополі групу розвідників, які співпрацювали з окупаційними російськими військами.

Вища прокуратура Чехії висунула обвинувачення росіянину Алєксандру Франчетті, якого підозрюють у сприянні анексії Росією Криму.

"11 серпня 2022 року до муніципального суду Праги було подане обвинувачення щодо російського громадянина через участь в організованому злочинному угрупованні у зв’язку з його участю в протиправній анексії Криму в березні 2014 року", - заявили у чеській прокуратурі.

Франчетті організував у Севастополі групу розвідників, які співпрацювали з окупаційними російськими військами. Сам Франчетті зізнався, що його угрупування працювало спільно з командуванням Військово-морського флоту РФ.

Нагадаємо, торік Франчетті затримали в аеропорту Праги на запит українських правоохоронців. Україна добивається екстрадиції злочинця, але чеський суд поки що не віддає затриманого через "ситуацію з війною в Україні".

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