ШІ та проблема ТЦК: Федоров розповів про свої плани на посаді міністра оборони

Найближчим часом буде проведено глибокий аудит МОУ та ЗСУ, аби знайти додаткові можливості для покращення фінансового та соціального забезпечення військовослужбовців.

Сьогодні не можна воювати новими технологіями зі старою організаційною структурою, тож необхідні комплексні зміни. Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав новопризначений міністр оборони України Михайло Федоров перед голосуванням за його призначення.

"Я йду на посаду не як міністр, який побудував цифрову державу, створив "Дію", а як людина, команда якої з 2022 року багато часу працювала на війну", - зауважив він.

Утім, зазначив Федоров, нині не можна воювати новими технологіями зі старою організаційною структурою, тож необхідні комплексні зміни.

"Наша мета - змінити систему: провести армійську реформу, покращити інфраструктуру на передовій, викорінити брехню і корупцію, зробити лідерство та довіру новою культурою. Щоб люди, які дають реальний результат, отримували винагороду і можливість зростати далі", - підкреслив він.

Федоров також зауважив, що ми повинні почати роботу в інформаційно-когнітивному домені та протидіяти російській пропаганді, зокрема, й на території самого ворога.

Штучний інтелект

Федоров зазначив, шо Україна рухається до повної автономності на полі бою - від машинного зору та аналітики даних до роїв дронів:

"Наша амбітна мета - зробити Україну першою країною у світі, яка зможе прогнозувати та нейтралізувати ворожі атаки за допомогою штучного інтелекту. І багато іншого, про що не можемо сьогодні говорити публічно".

ТЦК

Федоров також підкреслив, що потрібно змінити систему підготовки українських військовослужбовців.

"Якісна підготовка - це зменшення втрат і зростання ефективності. Не можна ігнорувати проблему ТЦК. Після комплексного аудиту ми запропонуємо системне рішення, щоб вирішити накопичені роками проблеми і при цьому зберегти обороноздатність країни", - сказав він.

Міжнародна допомога та ВПК

Серед іншого, Федоров зауважив, що ціль цього року - збільшити обсяги міжнародної військової допомоги. "Інтеграція партнерів, зокрема, їхнього наукового та дослідницького потенціалу, зробить нашу систему оборони сильнішою, водночас посилюючи їхні оборонні спроможності", - сказав він.

Кандидат у міністри також підкреслив, що розвиток українського військово-промислового комплексу буде виведено на новий рівень: defense tech стане ключовою індустрією України на світових ринках і драйвером економічного зростання держави.

"Нам ще треба зробити домашню роботу, щоб створити українську ППО та свій артпостріл з лазерним наведенням. Це дасть змогу артилерії працювати точніше, швидше та ефективніше, зменшуючи ризики для наших військових".

Крім того, він заявив, що найближчим часом буде проведено глибокий аудит Міністерства оборони та Збройних сил України, аби знайти додаткові можливості для покращення фінансового та соціального рівня забезпечення військовослужбовців.

Призначення Федорова міністром оборони

Як повідомляв УНІАН, 2 січня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський запропонував очільнику Міністерства цифрової трансформації Михайлу Федорову стати новим міністром оборони України.

13 січня ВР проголосувала за звільнення Федорова з посади першого віце-прем’єр-міністра - міністра цифрової трансформації України.

Сьогодні, 14 січня, Рада України призначила Федорова на посаду міністра оборони України. "За" проголосували 277 народних депутатів.

