Рада звільнила Михайла Федорова з посади міністра цифрової трансформації

Наразі невідомо, хто очолить Мінцифри замість Федорова.

Верховна Рада України проголосувала за звільнення Михайла Федорова з посади першого віце-прем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації України. Це рішення підтримали 270 народних депутатів України.

Як повідомляв нардеп Ярослав Железняк, напередодні комітет Верховної Ради з питань цифрової трансформації підтримав відставку Михайла Федорова з посади очільника Мінцифри. Він має невдовзі очолити Міністерство оборони України.

Наразі кандидатура нового міністра цифрової трансформації ще не відома.

Відео дня

Звільнення Федорова - головні новини

2 січня стало відомо, що президент Володимир Зеленський запропонував нинішньому керівнику Міністерства цифрової трансформації Михайлу Федорову стати новим міністром оборони України. Він наголосив, що Федоров "глибоко займається питаннями щодо "Лінії дронів" і дуже результативно працює в цифровізації державних послуг". Пізніше Зеленський провів зустріч із Федоровим, обговоривши модернізацію оборони України.

Як писало видання Bloomberg, запропонувавши призначити Федорова міністром оборони, Зеленський робить ставку на розвиток дронових технологій.

Призначення Федорова означає зміщення фокусу Міноборони в бік технологічної війни, тобто на масштабування виробництва БПЛА, прискорення впровадження нових розробок, тіснішу роботу з приватними виробниками і стартапами, а також інтеграцію цифрових рішень безпосередньо в бойові процеси.

Вас також можуть зацікавити новини: