Зеленський і Федоров обговорили модернізацію оборони України: президент розкрив деталі

Зеленський зазначив, що від початку війни Міністерство цифрової трансформації на чолі з Федоровим було й залишається активним джерелом інновацій для сфери оборони України.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з майбутнім очільником міністерства оборони Михайлом Федоровим, який наразі очолює Міністерство цифрової трансформації, та окреслив для нього головні завдання. Як повідомив Зеленський в Telegram, він обговорив з Федоровим формат роботи Міністерства оборони України.

"Головний принцип – технологічність нашої оборони повинна зберігати життя наших воїнів. Росія в цій війні має одну значну перевагу, а саме можливість тиснути масштабом ударів, масштабом штурмів на Україну. Ми маємо та мусимо відповідати більш активним застосуванням технологій, більш швидким розвитком нових видів зброї, новою тактикою", - зазначив Зеленський.

Як підкреслив голова держави, від початку повномасштабної війни Міністерство цифрової трансформації на чолі з Федоровим було й залишається активним джерелом інновацій для сфери оборони України.

Відео дня

"Це стосується і розвитку ринку виробників зброї, застосування дронів, сучасного звʼязку", - додав Зеленський.

Водночас, як підкреслив президент, Україна абсолютно віддана дипломатії та прагне закінчити війну якнайшвидше.

"Але Росія не демонструє аналогічного підходу та затягує агресію. Будемо протидіяти цьому завдяки більшій технологічності й трансформації сфери оборони", - наголосив Зеленський.

Як додав голова держави, він обговорив з Федоровим формати змін, які той готується впровадити на посаді міністра оборони України.

"За тиждень Михайло представить проєкти рішень, які потрібні. Розраховую, що в парламенті підтримають таке посилення", - повідомив Зеленський.

При цьому, сьогодні Федоров доповів про те, як уже реалізуються різні напрями модернізації сфери оборони України.

"Технологічні рішення вже працюють. Зокрема, за грудень 2025 року верифіковано та підтверджено на відео вже 35 тисяч знищених окупантів, за листопад було 30 тисяч підтверджених уражень, за жовтень було 26 тисяч уражень. Очевидно, що технології працюють ефективно. Чітко збільшується постачання дронів у війська. Готуємо наші нові особливі формати посилення дронової складової нашого захисту", - повідомив Зеленський.

Федоров стане новим міністром оборони України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 2 січня президент Володимир Зеленський заявив, що запропонував нинішньому очільнику Міністерства цифрової трансформації Михайлу Федорову стати новим міністром оборони України.

Водночас, Денис Шмигаль очолить інший напрямок роботи. Зокрема, йому запропоновано посаду першого віцепремʼєр-міністра та міністра енергетики.

Вас також можуть зацікавити новини: