Зміщення фокусу в бік технологічної війни: ЗМІ пояснили, про що свідчить призначення Федорова

За Конституцією України остаточне рішення про призначення міністра оборони має ухвалити парламент за поданням президента.

Президент України Володимир Зеленський робить ставку на розвиток дронових технологій, запропонувавши призначити Михайла Федорова міністром оборони. Про це пише Bloomberg.

Як пояснив президент, його завдання Федорова - різко наростити можливості України у сфері дронів і військових технологій загалом. Як віцепрем'єр і міністр цифрової трансформації Федоров уже відігравав ключову роль у розвитку військових IT-рішень, цифровізації армії та проєктах, пов'язаних із дронами і зв'язком.

Призначення Федорова означає зміщення фокусу Міноборони в бік технологічної війни, тобто на масштабування виробництва БПЛА, прискорення впровадження нових розробок, тіснішу роботу з приватними виробниками і стартапами, а також інтеграцію цифрових рішень безпосередньо в бойові процеси.

По суті, Зеленський робить ставку на те, що технологічна перевага і дрони стануть одним із головних чинників стійкості України у війні.

Водночас The Kyiv Independent зазначає, що його призначили міністром оборони через ефективну роботу з цифровізацією державних і військових процесів.

Що важливо знати про тепер уже колишнього керівника міністерства цифрової трансформації

Федоров є одним із найближчих соратників Зеленського з 2019 року: він був цифровим стратегом його президентської кампанії, радником, народним депутатом і згодом наймолодшим міністром в історії України.

Під його керівництвом було запущено застосунок "Дія" та реалізовано політику "держава в смартфоні".

Міністерство цифрової трансформації також брало участь у проєктах, пов'язаних із виробництвом дронів і військовими технологіями, зокрема за ініціативою Brave1.

Важливо, що Федоров підтримує контакти з технологічними компаніями і є основним перемовником України з Ілоном Маском щодо Starlink.

Восени 2024 року, за даними опитування Центру Разумкова, Федоров був єдиним міністром, якому довіряли більше українців, ніж не довіряли.

Призначення Федорова главою Міноборони

2 січня Президент Зеленський запропонував Михайлу Федорову стати новим міністром оборони України, а Денису Шмигалю - інший напрямок роботи, він залишається в команді.

За його словами, торік державні інституції показали як хороші результати, які необхідно посилити, так і проблеми, їх не можна переносити в новий рік.

