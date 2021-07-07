Андрій Таран розповів про плани з посилення Військово-морських сил України.

Міністр оборони Андрій Таран повідомив про створення в Україні "москітного" флоту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Конференції з питань реформ в Україні "Сильна Україна у сильнішій європейській та євроатлантичній родині", яка проходить у Вільнюсі (Литва).

"Прямо зараз ми створюємо так званий "москітний" флот (флот, який складається зі значної кількості малих бойових кораблів - УНІАН)... Те, що ми намагаємося зробити, - це дати цим "москітам", так би мовити, сучасні бойові спроможності. Тобто, я хотів би бачити, принаймні, наступного року протикорабельні ракети, які будуть встановлені на цих дрібних кораблях", - зазначив міністр.

Він додав, що Україна не має "справжньої зброї, яка може зупинити напад з моря, вторгнення з моря".

"Але дуже скоро, я впевнений в цьому, не пізніше, ніж наступного року, в нас буде, за допомоги, звісно, Сполучених Штатів, Великої Британії... кілька малих кораблів "москітного" флоту. Але зі справжньою бойовою спроможністю, озброєних сучасними протикорабельними ракетами, засобами електронної боротьби, які дозволять нам створити певну загрозу для російських військово-морських сил", - сказав Таран.

За його словами, Міноборони працює над створенням додаткових спроможностей.

"Скажімо, цього року... я підписав наказ про озброєння Військово-морських сил новою протикорабельною ракетною системою, яка буде базуватися на суші", - зазначив міністр.

Серед іншого, він зауважив, що Україна намагається "розробити певні спроможності із залученням бойових вертольотів".

"Ми також готуємо нові лопаті для бойових вертольотів. Ми їх озброїмо новими протикорабельними ракетами, які можна буде застосовувати проти ворога", - повідомив Таран.

Нагадаємо, 21 червня Україна і Велика Британія підписали угоду про співпрацю. Угодою передбачено спільне проектування і будівництво військових кораблів в Україні та Великій Британії, реконструкцію суднобудівних підприємств і спорудження двох баз для ВМС України.

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Москітний флот - що це

Москітним флотом називають сукупність швидкохідних і маневрових малих бойових кораблів, наприклад, торпедних, сторожових, ракетних, а також інших малих катерів. Концепцію "москітного флоту" було відроджено на початку XXI століття, з новими, значно підвищеними, можливостями засобів ураження. Конфлікти у Перській затоці продемонстрували, що невеликі катери здатні завдати значних ушкоджень значно більшим кораблям супротивника, що робить матеріальні витрати непорівнянними.

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Автор: Таня Поляковська