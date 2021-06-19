Таран подякував Вашингтону за "послідовну підтримку" оборонної реформи в Україні.

Глава оборонного відомства Андрій Таран відреагував поширену напередодні інформацію Politico про начебто затримку Сполученими Штатами військової допомоги Україні.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Міністр назвав чутки «провокацією Росії» і висловив жаль, що деякі українські медіа «повелися на провокацію».

«Росія веде війну проти нас на всіх фронтах, у тому числі інформаційному... Не дивно, коли так звані «ЗМІ» держави-агресора відпрацьовують завдання з інформаційних операцій. Вони є неприхованою зброєю воєнної машини РФ. Дивує і викликає жаль, коли деякі вітчизняні медіа, у тому числі з тих, що відносять себе до якісних ресурсів, ведуться на провокації», – відповів він.

Читайте такожДанілов про потоп у Ялті та Керчі: знаєте, Крим дуже багато часу просив водиТаран подякував Вашингтону за «послідовну підтримку» оборонної реформи в Україні.

Напередодні, 18 червня, видання Politico з посиланнями на чотири поінформовані джерела заявило про тимчасове зупинення США чергового пакета військової допомоги Україні, куди входить летальна зброя.

Стверджувалося, що Рада нацбезпеки начебто поставила на паузу подальші кроки після оголошення РФ щодо відведення своїх сил від кордонів України. Крім цього, свою роль відіграла підготовка до саміту Джо Байдена і Володимира Путіна у Женеві.

Інформацію миттєво розтиражували російські ЗМІ.

Водночас у Байдена чутки спростували.

"Думка про те, що ми стримуємо допомогу Україні в сфері безпеки, - це нонсенс. Як президент Байден прямо сказав президенту Путіну, ми будемо непохитно підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України", - сказала речниця Білого дому Джен Псакі.

21 квітня Комітет із закордонних справ Сенату США підтримав законопроект щодо безпекового партнерства з Україною. Ним передбачено збільшення обсягів військової допомоги Україні до 300 млн дол., включно з летальною зброєю.

11 червня Міноборони США затвердило другу частину безпекової допомоги для України обсягом $150 млн у рамках Ініціативи з допомоги задля безпеки України (USAI). Він включає навчання, консультаційну підтримку і надання озброєння та має допомогти Україні захищатися і підвищувати сумісність своїх сил із НАТО.

Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак закликав США розмістити в Україні зенітні ракетні комплекси MIM-104 Patriot.

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Автор: Яна Ставська