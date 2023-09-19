Він зауважує, що зміна заступників при зміні керівництва, - це "природна річ".

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов розповів, коли у Міністерстві оборони можуть з’явитися нові заступники міністра.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, говорячи про звільнення урядом майже всіх заступників міністра оборони України. "Це природна річ: коли є зміна керівництва, то змінюються заступники. Наскільки мені відомо, всі вони без винятку написали заяви про своє звільнення. Сьогодні Кабінет міністрів ці заяви розглянув", - зауважив Данілов.

На його думку, нові люди на ці посади можуть бути призначені вже ближчим часом. "Я думаю, що найближчим часом, відразу після повернення міністра із закордонного відрядження, будуть призначені або перепризначені заступники міністра", - сказав секретар РНБО і додав, що це бачить у цій ситуації якоїсь "катастрофи".

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Відставка Резнікова та його заступників

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня Верховна Рада України відправила Олексія Резнікова у відставку з посади міністра оборони, наступного дня парламент ухвалив рішення про призначення на цю посаду Рустема Умєрова.

За законодавством, після звільнення міністра мають бути звільнені і його заступники. Про це рішення стало відомо вчора.

За словами нардепа Олексія Гончаренка, у списку "на звільнення" відсутній генерал Олександр Павлюк, який є першим заступником очільника міністерства. Нардеп вважає, що згодом він також напише заяву.

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