Урсула фон дер Ляйен разом з канцлером Німеччини Фрадрахом Мерцем переконували бельгійського премʼєра Барта Де Вевера погодитися на цей кредит.

Фінансова підтримка України з боку Євросоюзу має центральне значення для безпеки на континенті.

Про це голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила за підсумками зустрічі з канцлером Німеччини Фрадрахом Мерцем та премʼєр-міністром Бельгії Бартом Де Вевером.

Вона деталізувала, що головною темою переговорів було використання заморожених російських активів для підтримки України.

Відео дня

"У нас відбувся дуже конструктивний обмін думками з цього питання. Особливе становище Бельгії щодо використання заморожених російських активів є незаперечним і має бути вирішене таким чином, щоб усі європейські держави несли однаковий ризик", - зауважила вона.

Очільниця Єврокомісії анонсувала, що питання використання російських активів продовжать обговорювати на засіданні Європейської ради 18 грудня.

Репараційний кредит для Україні

4 грудня стало відомо, що Євросоюз змінив план щодо використання заморожених активів РФ для допомоги Україні. Там намагаються врахувати позицію Бельгії, яка боїться росіян.

А вчора канцлер Німеччини Фрідріх Мерц терміново поїхав до Брюсселя, щоб переконати Бельгію підтримати виділення 165 млрд євро для України із заморожених російських активів у межах "репараційного кредиту".

Вас також можуть зацікавити новини: