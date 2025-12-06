Масований удар РФ по Україні: є поранені, у Фастові приліт по залізниці

В даний час "Укразалізниця" в оперативному порядку змінює маршрути пасажирських поїздів, які мали проходити через місто.

Російські окупанти ще з ночі завдають повітряних ударів по Україні. Наразі тривога оголошена по всіх областях. Вже є дані про поранених і пошкодженнях залізничної інфраструктури.

За даними Повітряниз сил, для повітряної атаки росіяни задіяли як безпілоники. так і ракети. Зокрема, більшість областей зазнають атаки безпілотниками. Також армія РФ здійснила пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників.

В даний час у Луцьку по дронах працює протиповітряна оборона, повідомив міський голова Ігор Поліщук.

Також, "Шахеди" летять на Старокостянтинів.

Крім цього, "Укрзалізниця" повідомила, що у зв’язку з масованим обстрілом залізничної інфраструктури у Фастові оперативно змінюються маршрути пасажирських поїздів, які мали проходити через місто.

"Затримки наразі контрольовані, а наші диспетчери подбають про можливі пересадки. Просимо уважно слухати оголошення залізничників на вокзалах та у поїздах. Рух не спиняється", - йдеться у повідомленні.

В даний час, заданими Повітряних сил, ракети летять курсом на захід, а також на Київщину.

Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Микола Калашник, в області вже відомо про 3 поранених. Так, за його даними, дві жінки отримали поранення у Вишгородському районі. Одна з них - жінка 1979 року народження госпіталізована до місцевої лікарні. Іншій пораненій 40 років, вона отримала рвану рану щоки.

Ще один поранений у Фастові - це чоловік 1983 року народження. Він обійшовся без госпіталізації.

Повітряні удари росіян

28 листопада на Дніпропетровщині росіяни вбили двох людей під час чергової атаки, ще двоє постраждали.

А тиждень тому ворог завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури із застосуванням ударних БпЛА, ракет. Як тоді повідомляли у Повітряних силах, основним напрямком удару була Київщина.

