Bloomberg про мирні переговори: Є перші 'рамкові' результати, але прориву не сталося

Водночас агентство зауважує, що сторони досягнули рамкових домовленостей.

Переговори між Україною та США дали перші "рамкові" результати, однак прориву у мирних домовленостях поки немає, пише Bloomberg.

У Вашингтоні заявили, що сторони погодили базові принципи майбутньої безпекової угоди та обговорили кроки, які можуть наблизити припинення війни.

У заяві США зазначається, що під час зустрічі переговорники "обговорили результати нещодавньої зустрічі американської сторони з росіянами та кроки, які могли б призвести до припинення цієї війни". Також сторони домовилися про рамки майбутніх домовленостей і розглянули можливості стримування, необхідні для "міцного миру".

"Однак, попри позитивні формулювання, мало що свідчило про значний прорив, який міг би сигналізувати про новий імпульс у переговорах", - пише агентство.

Переговори у Флориді, де наприкінці тижня зустрілися Джаред Кушнер та спецпосланник Стів Віткофф з українськими посадовцями — секретарем РНБО Рустемом Умєровим та начальником Генштабу Андрієм Гнатовим, — триватимуть і в суботу.

"Реальний прогрес залежить від готовності Росії продемонструвати серйозну відданість довгостроковому миру", — наголосили у Білому домі.

Що передувало

Перемовини активізувалися після зустрічі Кушнера й Віткоффа з Володимиром Путіним, а також після того, як Дональд Трамп посилив тиск на Київ щодо угоди про припинення бойових дій.

За даними ЗМІ, саме Віткофф та російські чиновники підготували початковий проєкт рамкової угоди — документ, який викликав занепокоєння у європейських партнерів України. Після консультацій США представили Москві оновлений варіант, але ключові питання лишаються відкритими: територіальні поступки, заморожені російські активи та майбутні гарантії безпеки.

Трамп заявив цього тижня, що зустріч із Путіним була "дуже хорошою", а російський лідер "хотів би укласти угоду". Однак Кремль досі не підтримав жодну з пропозицій.

Сам Путін зазначив у четвер, що план США містить умови, на які Росія не готова погодитися, і "значна робота ще попереду".

