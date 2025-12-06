'Лінія фронту розмивається': Покровськ став епіцентром нового етапу війни, - The Telegraph

У місті зникають чіткі лінії фронту, а війна перетворюється на боротьбу на відстані крику.

Покровськ став символом нового етапу російсько-української війни — міського протистояння без окреслених ліній, де невеликі групи диверсантів просочуються в місто, маскуються під цивільних або українських військових і точково роз’їдають оборону. Українські підрозділи живуть у тумані підозр і ризику, де друг і ворог можуть опинитися за кілька кроків, пише The Telegraph.

"Ми проїхали прямо повз них", — каже Іван, 21-річний кулеметник із підрозділу безпілотних систем "Вовки Да Вінчі", згадуючи момент, коли диверсанти видали себе за українських бійців.

Такі ситуації в Покровську вже не виняток, а звичний перебіг подій.

Новий стиль війни

Аналітики зазначають, що російська армія перейшла до моделі "демеханізованої" війни. Замість великих наступальних колон, які легко знищують дрони, росіяни просуваються групами по 3–5 осіб.

"Лінія фронту розмивається", — пояснює фінський аналітик Еміль Кастехельмі.

Розвіддрони РФ шукають "дірки" в українській обороні. Через нестачу особового складу та постійний нагляд із неба ці прогалини неминучі. Російські групи заходять у місто на велосипедах, мотоциклах, цивільних вантажівках або взагалі пішки, використовуючи туман і дощ як прикриття.

Хаос ідентифікації

У місті практично неможливо відрізнити ворога від своїх. Саме тому українські бійці відродили давню тактику перевірочних слів, які росіянам вимовити складно. Одне з ключових — "паляниця".

Але навіть це не завжди рятує.

Українські війська ризикують відкривати вогонь по цивільних або власних підрозділах. Один командир пригадує випадок, коли бійцям заборонили стріляти по БМП, бо "вона своя". Пізніше з’ясувалося, що це була російська машина — її знищили дроном лише після уточнення.

У іншому епізоді українська бригада помилково знищила власні наземні безпілотники-"Терміти".

Зростання загрози та втрати серед пілотів дронів

Дрони стали ключовою зброєю в місті: вони виявляють диверсантів і завдають ударів по їхніх укриттях. Тому російські групи першими намагаються вийти на позиції українських операторів — і вбивають їх.

"Наш другий ешелон не працює, а він дає 90% ударів", — кажуть військові. Без цих ударів українцям важче знищувати розвідувальні групи на підході до міста.

Сірі зони та втрата контролю

За оцінками проєкту Deep State, Росія вже контролює щонайменше половину Покровська, решта територій — сіра зона. Немає жодного району повністю під українським контролем.

Президент Зеленський оцінював кількість ворожих диверсантів у місті в 300 осіб, але військові вважають реальну цифру вищою.

Україна намагається стабілізувати ситуацію

Українські війська перекинули в місто елітні підрозділи. "Азов" намагався стабілізувати фронт улітку, спецпризначенці ГУР прибували на Black hawk, щоб відновити логістику. Але російська тактика повільного, постійного проникнення дає свій ефект.

Покровськ залишається ключовою точкою перед потенційними ударами РФ на Краматорськ і Слов’янськ. Але аналітики не очікують швидкого російського прориву — тактика інфільтрації повільна.

"Якщо ви просто просуваєте піхоту, на якомусь рівні вас зупинять", — пояснює Кастехельмі.

Захоплення Покровська саме по собі не відкриває Росії шляхів до стрімкого захоплення Донбасу. Проте ця тактика має одну небезпечну перевагу: її надзвичайно важко зупинити.

