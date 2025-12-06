Гроссі заявив, що інспекція "підтвердила, що здатність нового укриття утримувати можливі викиди фактично втрачена".

Захисна арка Чорнобильської атомної електростанції (АЕС) більше не може виконувати свою основну функцію через пошкодження, завдане російським безпілотником.

Як пише Reuters, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило, що інспекція сталевої захисної конструкції показала, що падіння в неї російського дрона в лютому 2025 року призвело до її руйнування.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що інспекція "підтвердила, що здатність нового укриття утримувати можливі викиди фактично втрачено, але не виявила незворотних ушкоджень її несучих конструкцій або систем моніторингу".

Гроссі заявив, що ремонтні роботи вже проведено, "але комплексне відновлення залишається необхідним для запобігання подальшому руйнуванню і забезпечення довгострокової ядерної безпеки".

Атака на Чорнобильську АЕС

14 лютого ООН повідомила, що безпілотник із фугасною боєголовкою вразив станцію, спричинивши пожежу і пошкодивши захисну арку навколо четвертого реактора.

Тоді Україна заявила, що безпілотник був російським, хоча Москва заперечувала, що атакувала АЕС.

Того дня президент України Володимир Зеленський повідомляв, що російський дрон, який вдарив по саркофагу на Чорнобильській АЕС, летів на висоті 85 м і радари не могли його зафіксувати.

