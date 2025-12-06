США відправили 'ядерного розвідника' до узбережжя Росії: що відомо про місію літака

Політ спецлітака відбувся на тлі нових ядерних сигналів з Москви та Вашингтона.

Сполучені Штати перекинули до Японії спеціалізований літак WC-135R Constant Phoenix, призначений для виявлення радіоактивних частинок і фіксації ядерної діяльності. У четвер його зафіксували під час польоту біля тихоокеанського узбережжя Росії — на курсі, де регулярно моніторять потенційні ядерні випробування, пише Newsweek.

WC-135R, відомий під прізвиськом "Nuke Sniffer" ("Ядерний сніфер"), збирає тверді та газоподібні викиди для контролю дотримання Договору про обмежену заборону ядерних випробувань. Літак тимчасово базується в Японії після розгортання наприкінці листопада.

Чому це важливо

Політ стався після наказу Володимира Путіна оцінити готовність Росії до можливих повномасштабних ядерних випробувань — відповідь на директиву президента США Дональда Трампа щодо відновлення американських тестів.

Обидві держави формально залишаються сторонами двох угод — Договору 1963 року про заборону атмосферних і підводних випробувань та Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань 1996 року. Але дедалі частіші сигнали з Москви і Вашингтона свідчать про ослаблення режиму контролю над ядерними вибухами.

Маршрут польоту: зник над Хоккайдо і зʼявився над Охотським морем

За даними Flightradar24, літак із бортовим номером 64-14829 у четвер вилетів з авіабази Кадена на Окінаві та взяв курс уздовж Японії в бік Росії. Після прольоту над Хоккайдо його стало неможливо відстежувати — аж поки через вісім годин він знову не з’явився вже над Охотським морем, повертаючись у напрямку Японії.

Аналітик OSINT @MeNMyRC1 повідомив, що це був другий політ WC-135R із моменту розгортання в Японії. Перший стався у понеділок, а нинішній супроводжував повітряний танкер, що збільшило тривалість місії.

Що відомо про Constant Phoenix

У флоті США є лише три такі літаки. Борт 64-14829 увійшов до складу у 2023 році, замінивши старі WC-135W. Вони виконують завдання зі "збору ядерних проб з повітря" — фіксують навіть слабкі сліди радіоактивності.

Місії WC-135R регулярно проводять над Далеким Сходом, Середземним морем, полярними регіонами, а також біля Індії, Африки та Південної Америки.

У серпні такий літак, розміщений у Британії, помітили над Баренцевим морем біля Нової Землі — району, де Росія тестує крилату ракету з ядерним двигуном "Буревісник". Москва заявляє, що останній її запуск відбувся 21 жовтня та тривав 15 годин.

Що кажуть експерти

Аналітик @MeNMyRC1 пояснює, що Constant Phoenix використовується як для виявлення слідів ядерних випробувань, так і для фіксації радіоактивних викидів після аварій — на кшталт Чорнобиля чи Фукусіми.

ВПС США зазначають, що літак може в реальному часі виявляти радіоактивні "хмари" завдяки спеціальному обладнанню та системам збору повітря.

Поки неясно, чи продовжить WC-135R виконувати місії поблизу Далекого Сходу Росії — або ж вирушить до районів ядерної активності Китаю та Північної Кореї.

