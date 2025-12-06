Частина портової інфраструктури знеструмлена - оператори перейшли на резервне живлення від генераторів. В Міненерго додали, що ворог вдарив по енергооб'єктах у 8 областях.

Російська окупаційна армія здійснила комбіновану ракетно-дронову атаку на Одещину, внаслідок якої уражено енергетичний об'єкт та портова інфраструктура.

За словами очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, ворог знову вдарив по цивільній інфраструктурі регіону й попри активну роботу протиповітряної оборони, пошкоджено об’єкт енергетики.

За попередніми даними, жертв і постраждалих немає. Водночас зафіксовано перебої в електро- та теплопостачанні. Як зазначив Кіпер, фахівці вже працюють над усуненням наслідків. Критична інфраструктура переведена на генератори.

Одещина без електрики

За даними віцепрем'єра з відновлення України – міністра розвитку громад Олексія Кулеби, в Одеській області внаслідок пошкоджень без теплопостачання залишаються 9 500 абонентів, без водопостачання - 34 тис. абонентів. Зараз триває перезаживлення до резервних ліній. Також під атакою опинилися і портові об’єкти: частина інфраструктури знеструмлена - оператори перейшли на резервне живлення від генераторів. Уламками й вибуховою хвилею пошкоджено адміністративну будівлю та елементи портової інфраструктури.

У пресслужбі Одеської обласної прокуратури УНІАН заявили, що розпочато розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу). Як зазначили у відомстві, вкотре пошкоджено обʼєкт енергетичної інфраструктури. Фахівці працюють над відновленням подачі світла в населених пунктах.

Що каже Міненерго

Крім того, як додали в Міненерго, росіяни атакували енергетику у 8 областях України. Зокрема, це: Київська, Чернігівська, Львівська, Одеська, Запорізька, Дніпропетровська, Миколаївська та Харківська області.

Внаслідок атаки є знеструмлені споживачі у цих регіонах.

"Зараз енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути світло абонентам", - зазначили у відомстві.

Нічна атака окупантів

Нагадаємо, окупанти з ночі завдали повітряного удару по Україні. Більшість областей зазнали атак безпілотниками, також агресор вранці здійснив пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників.

У Луцьку внаслідок атаки загорілися продуктові склади в одному з мікрорайонів міста. У зв’язку з масованим обстрілом залізничної інфраструктури у Фастові оперативно змінюють маршрути пасажирських поїздів, що мали йти містом.

