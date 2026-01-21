Сибіга заявив про шанс прискорити мирний процес

Глава МЗС вкотре нагадав, що українці заслуговують на повноцінний мир.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що активна робота української й американської переговорних команд у Давосі триває. За цих умов, на думку глави МЗС, з’явився шанс прискорити мирний процес.

Про це йдеться в заяві глави МЗС України після його онлайн-спілкування з колегами із Великої Британії, Канади, Нідерландів, Норвегії, Фінляндії та Франції.

Як зазначив Сибіга, він поінформував своїх колег про останні новини.

"Українська переговорна команда активно працює з американською стороною в Давосі. Є шанс прискорити мирний процес. Україна готова. Українці заслуговують на мир", - наголосив Сибіга.

При цьому, за його словами, головною темою розмови була надзвичайна енергетична ситуація в Україні, спричинена російськими ударами, а також термінова допомога від партнерів для відновлення електропостачання та опалення для українців.

"На місці в Києві ми координуємо міжнародну підтримку 24/7. Необхідна допомога вже надходить", - додав Сибіга.

Він повідомив, що разом із партнерами обговорили нові пакети оборонної та фінансової підтримки.

Як повідомляв УНІАН, 20 січня керівник Офісу президента Кирило Буданов зробив заяву щодо досягнення миру в Україні. Як зауважив керівник ОП, наразі не можна сказати, що "завтра наступить мир гарантовано", адже багато чого залежить від Російської Федерації, яка розпочала і не припиняє війну.

Водночас, за словами спеціального представника США Стіва Віткоффа, російська сторона попросила його зустрітися 22 січня з Володимиром Путіним, ініціатором війни проти України.

