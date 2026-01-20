Україні надали енергетичну допомогу понад 15 країн: Сибіга поділився деталями

Очільник МЗС України прозвітував про допомогу, яку надали Україні країни Європи для боротьби з наслідками російських атак на енергетику.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що уряд продовжує залучати енергетичну допомогу для українців на тлі російського зимового терору. У себе на Facebook-сторінці Сибіга прозвітував про результати станом на понеділок, 19 січня.

Очільник МЗС України зазначив, що надав інформацію президенту України Володимиру Зеленському про конкретні результати дипломатичної системи.

Італія

Країна в поточному місчці розпочала передачу Україні промислових бойлерів для систем теплопостачання. В рамках першої фази допомоги Італія надасть приблизно 80 бойлерів потужністю від 550 до 3000 кВт для громад, де пошкоджено або зруйновано централізовані системи опалення.

Бельгія

Федеральна агенція розвитку Enabel передала 22 мобільні котельні та три генератори потужністю 200 і 40 кВт для Києва, Одеси та Фастова.

Чехія

Організація Post Bellum в рамках проєкту "Тепло і світло для України" закупила і передала 36 генераторів містам Львів, Тернопіль, Київ, Дніпро, Миколаїв і Херсон.

Окрім цього, організація Člověk v tísni спільно з SOS Ukraine уклала угоду про грант на 850 тисяч євро для закупівлі енергетичного обладнання.

Румунія

Енергетична компанія Expert Petroleum надала Сумській області гуманітарний вантаж вартістю близько 20 тисяч євро - 15 акумуляторних станцій EcoFlow і дизельний генератор.

Болгарія

Посольство цієї країни в Україні передало 17 генераторів різної потужності.

Данія

Організація Bevar Ukraine передала дві промислові станції безперебійного живлення потужністю 100 і 80 кВт та генератор на 22 кВт для однієї з лікарень Києва.

Хорватія

Країна передала для Сумської ОВА два потужні генератори, а також ще планується відправка двох для Київської та Сумської областей.

Європейський Союз

В поточному місяці ЄС ухвалив рішення про передачу Україні 445 генераторів із резервів rescEU.

Швейцарія

Від кантону Тургау готується постачання чотирьох аварійних електрогенераторів середньої потужності.

Молдова

Сусідня країна 16 січня передала 14 генераторів для потреб Сумської області.

Норвегія, Німеччина, Австрія та Велика Британія

Дані країни вирішили надати фінансову підтримку енергетичного сектору України. Зокрема, Норвегія виділила 200 млн доларів, Німеччина та Австрія - 60 млн євро, Велика Британія - 20 млн фунтів.

Литва

Україна отримала додаткове енергетичне обладнання, включно з генераторами, електрокомпонентами та засобами для аварійних ремонтів об'єктів енергетичної інфраструктури.

Польща

Сусідня країна передала дизельні генератори для критичної інфраструктури та соціальної сфери, в тому числі в рамках ініціативи "Тепло для Києва", де зібрали понад мільйон доларів.

Грузія

Сумська ОВА отримала дев'ять промислових генераторів на суму понад 553 тисячі доларів.

Вірменія

Країна пообіцяла передати 10 мобільних інверторних генераторів для дитячих садків, шкіл і медичних установ у прифронтових регіонах.

"Вдячний усім благодійникам і нашим партнерам, які допомагають нам пройти цю важку зиму. Ми завжди памʼятатимемо про цю щиру підтримку, про тепло ваших сердець в найхолодніший час нашої історії", - зазначив Сибіга.

