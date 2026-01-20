Буданов зробив заяву щодо досягнення миру в Україні

Керівник Офісу президента Кирило Буданов зі "стриманим оптимізмом" характеризує поточні зусилля із пошуку шляхів до припинення війни Росії проти України. Про він сказав під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.
"Максимально цікаве питання: де ми знаходимось зараз? Я хочу сподіватись, що ми, все ж таки, на шляху до кардинального вирішення нашої війни, яка – ще раз хочу всім нагадати – є найкривавішою і найжахливішою війною на території Європи після завершення Другої світової війни, і точно однією з найбільш кривавих за всю поствоєнну історію світу", – наголосив Буданов.
При цьому, як відзначив керівник ОП, не можна сказати, що "завтра наступить мир гарантовано".
"Якщо хтось так говорить – це точно не правда. Але, докладається дуже багато зусиль. Перш за все, робляться зусилля з нашого боку, з боку Сполучених Штатів Америки. Подобається це комусь, чи не подобається, але цей рух є. Він насправді існує, і ми, насправді, просуваємося. Чи зможемо ми досягти успіху в найближчій перспективі, чи ні – також багато в чому залежить від Російської Федерації", – відзначив Буданов.
Він зазначив, що зрозуміло, з ким доводиться мати справу:
"Кажу прямо – ми рухаємося. І стриманий оптимізм – це той термін, який би я використав для чіткого окреслення даної ситуації".
Всесвітній економічний форум у Давосі: ви могли це пропустити
Очікується, що на Всесвітньому економічному форумі у Давосі між Україною та США будуть підписані угоди про гарантії безпеки і економічне процвітання України на суму обсягом 800 млрд доларів.
Представник Володимира Путіна Кирило Дмитрієв теж має з'явитися на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Там він зустрінеться з американською делегацією. Мета Дмитрієва може полягати у тому, аби зірвати потенційне підписання угоди між Україною та США.