'Укрпошта' закриває свої відділення в двох населених пунктах на Запоріжжі

"Укрпошта" припиняє роботу у місті Оріхів та селі Преображенка Запорізької області через безпекову ситуацію в населених пунктах. Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський у своєму Telegram-каналі.

"Понад два роки "Укрпошта" залишалася єдиною компанією, яка продовжувала працювати в місті Оріхів та селі Преображенка Пологівської громади на Запоріжжі. Сьогодні ми ухвалили важке рішення закрити ці відділення", - повідомив Смілянський.

За його словами, у колись двадцятитисячному місті Оріхів залишалося трохи більше 800 мешканці, якщо не враховувати військовослужбовців.

Гендиректор компанії зазначив, що "Укрпошта" втратила у районі населених пунктів автівку, а ще одну втратила місцева військово-цивільна адміністрація, намагаючись допомогти.

Водночас переважна більшість пенсій і "Зимової Підтримки" вже виплачена, і компанія продовжить обслуговувати мешканців Оріхова та Преображенки в селі Таврійське.

16 лютого стало відомо, що державний поштовий оператор "Укрпошта" хоче видавати кредити пенсіонерам. Після запуску власного банку "Укрпошти" пенсіонери зможуть отримувати короткострокові кредити.

Слід зазначити, що "Укрпошта" заробляє на торгівлі ковбасою та печивом понад мільярд гривень доходу на рік. При цьому листоноші отримують доплату за продаж продовольчих товарів. Таким чином в населених пунктах, де магазини можуть бути зачинені, "Укрпошта" пропонує свіжі продукти за доступними цінами.

