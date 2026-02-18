На кордоні з РФ: ще одна європейська країна не проти розмістити в себе ядерну зброю

У Естонії немає доктрини, яка виключала б таке рішення.

За необхідності Естонія може розмістити на своїй території ядерну зброю союзників. Про це заявив міністр закордонних справ країни Маргус Тсахкна, передає ERR.

Тсахкна, коментуючи тему ядерного стримування агресії, зазначив, що, на його думку, Європі не слід відкидати таку ідею. Він також зазначив, що Естонія, за необхідності, могла б розмістити на своїй території ядерну зброю своїх союзників.

"Ми не проти розміщення ядерної зброї на нашій території. У нас немає такої доктрини, яка б виключала це, якщо НАТО вважатиме за необхідне відповідно до наших планів оборони розмістити, наприклад, ядерну зброю і на нашій території", – зазначив міністр.

Відео дня

Ядерне стримування в Європі: що відомо

Нагадаємо, раніше видання Bloomberg повідомляло, що Європа планує обговорити ідею створення власного ядерного стримування на тлі нестабільності в США. Наразі ж дві країни у Європі мають ядерну зброю – Британія та Франція.

На тлі цього про необхідність замислитися про власну ядерну зброю з огляду на зростаючу загрозу з боку Росії заявив і президент Польщі Кароль Навроцький. Водночас він наголосив, що у питанні озброєнь Польща повинна йти шляхом дотримання міжнародного права.

Вас також можуть зацікавити новини: