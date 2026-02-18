У глибині Антарктичного океану зафіксували істоту, якої там не повинно існувати

Цих риб ніколи раніше не бачили так далеко на півдні.

Вчені зафіксували незвичайне видовище в глибинах Антарктичного океану, яке кинуло виклик давнім науковим уявленням про морське життя в Антарктиді: на камери потрапила велика полярна акула.

Як пише The Independent, істота, що пливе по безплідному морському дну далеко за межами досяжності сонячного світла, була знята на відео в січні 2025 року. Виявлений екземпляр, довжина якого оцінюється в 3-4 метри, є значним відкриттям, що спростовує колишні уявлення про біорізноманіття цього району.

"Ми вирушили туди, не очікуючи побачити акул, тому що існує загальне правило, що в Антарктиді акул не буває. І це навіть не маленька акула. Це справжній здоровань. Ці істоти – справжні танки", – сказав дослідник Алан Джеймісон.

Камера, яка використовується Центром глибоководних досліджень Міндеру – Університет Західної Австралії, який вивчає життя в найглибших частинах світового океану, була встановлена біля Південних Шетландських островів, недалеко від Антарктичного півострова, в межах кордонів Антарктичного океану.

Акула перебувала на глибині 490 метрів, де температура води становила близько нуля градусів Цельсія. Акула підтримувала цю глибину, тому що це був найтепліший шар з декількох шарів води, розташованих один над одним до поверхні, пояснив Джеймісон.

При цьому він підкреслив, що не зміг знайти жодних записів про інших акул, виявлених в Антарктичному океані. Пітер Кайн, біолог-еколог з Університету Чарльза Дарвіна також погодився з тим, що акула ніколи раніше не була зареєстрована так далеко на півдні.

Зміна клімату і потепління океанів потенційно можуть змушувати акул переміщатися в більш холодні води Південної півкулі, але даних про зміни ареалу поблизу Антарктиди через віддаленість регіону недостатньо, сказав Кайн.

Джеймісон припускає, що інші антарктичні акули мешкають на тій же глибині, харчуючись тушами китів, гігантських кальмарів та інших морських істот, які вмирають і опускаються на дно.

Раніше УНІАН розповідав про найбільший льодовик у світі, який також знаходиться в Антарктиді. Льодовик Ламберта має довжину понад 435 кілометрів. Вважається, що місцями глибина льодовика досягає 1950 метрів.

