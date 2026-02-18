'Нова пошта' запрацює у США: стали відомі терміни та вартість доставки

США стали 17-ою країною, де запрацювала "Нова пошта".

Українська логістична компанія "Нова пошта" розпочала партнерство з американською компанією, яка займається експрес-доставкою та логістикою United Parcel Service (UPS) для доставки відправлень з США в Україну.

Як повідомляє пресслужба української компанії, Америка стала 17-ою країною за межами України, де запрацювала "Нова пошта".

Зазначається, що відправити документи чи посилки до 30 кг з США в Україну можна швидко з понад 6 тис. партнерських пунктів UPS Store, розташованих по всій країні. Обрати найближчу точку сервісу можна на сайті чи в мобільному застосунку "Нової пошти". Термін доставки в Україну становить від семи днів.

Вартість доставки з США в Україну складає:

документи та посилки до 1 кг - 25 доларів;

посилки до 2 кг – 30 дол.;

посилки до 5 кг – 50 дол.;

посилки до 10 кг – 80 дол.;

посилки до 20 кг – 150 дол.;

посилки до 30 кг– 200 дол.

У пресслужбі компанії зауважили, що страхування включено у вартість для посилок до 150 доларів. Для відправлень дорожче цієї суми передбачена мінімальна комісія 0,5 %. У випадку форс-мажора, компанія обіцяє повернути відправнику оціночну вартість відправлення в повному обсязі.

За словами співвласника групи NOVA ("Нова пошта") Вячеслава Климова, компанія невдовзі планує пришвидшити терміни доставки (від 5 днів), розширити перелік послуг, зокрема, масштабувати адресну доставку, а також відкрити франчайзингові відділення у великих містах країни.

