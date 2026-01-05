Віткофф та Кушнер представлятимуть США на перемовинах щодо України в Парижі, - Reuters

Також участь у зустрічі Коаліції охочих візьме генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер цього тижня вирушать до Парижу на зустріч коаліції охочих, заявив представник Білого дому.

"Спеціальний посланець президента Дональда Трампа Стів Віткофф та його зять Джаред Кушнер представлятимуть Сполучені Штати на переговорах щодо України в Парижі цього тижня", - повідомило агентство Reuters.

"У вівторок, 6 січня, генеральний секретар НАТО Марк Рютте вирушить до Парижа для участі у зустрічі Коаліції охочих, яку спільно організовують президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр-міністр Сполученого Королівства Кір Стармер", - поінформувала прес-служба НАТО.

Як повідомляв УНІАН, у новорічному зверненні до народу президент Володимир Зеленський заявив, що війна може закінчитися вже у 2026 році, але для цього потрібно посилити тиск на Росію.

За словами Зеленського, мирна угода "готова на 90%", але "долю миру, долю України та Європи" визначать якраз ті 10%, що залишаються неузгодженими.

Президент наголосив, що Росія може швидко закінчити війну, але не хоче цього робити. Тому потрібен тиск світової спільноти. Він додав, що діючи "дуже швидко й рішуче", можна зупинити російського агресора вже у 2026 році.

