Робота над мирною угодою: Зеленський розповів про наступні кроки

Спочатку має відбутися зустріч на рівні усіх радників з України, країн Європи і США, далі - засідання Коаліції охочих на рівні європейських лідерів і Зеленського, і опісля – зустріч європейських лідерів з президентом США.

На січень заплановано чіткий порядок проведення зустрічей в межах процесу погодження документів з партнерами з метою досягнення миру і закінчення війни. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Володимир Зеленський повідомив під час онлайн-брифінгу в WhatsApp.

Зокрема, у президента запитали, чи офіційний Вашингтон, з огляду на заяви російського диктатора Володимира Путіна, нав'язує Києву якісь нові дедлайни, як це було в листопаді.

Стосовно термінів, як пояснив Зеленський, відбувалася робота над порядком дій. Йдеться про покрокову стратегію, і зокрема, про те, "коли і що ми хочемо доопрацювати і погодити з партнерами".

"Передусім, ми хочемо зараз зустріч на рівні радників, у найближчі дні. Рустем Умєров вже з'єднався з усіма радниками - американськими і європейськими. Ми хочемо таку зустріч. І я думаю, що ми зробимо все, щоб ця зустріч була в Україні, нарешті", - відзначив Зеленський.

При цьому, як додав глава держави, далі на рівні радників будуть підготовлені всі документи і відбудеться зустріч на рівні лідерів країни Європи, спочатку з Україною у широкому складі. Це буде зустріч Коаліції охочих:

"Я почав її обговорювати одразу після зустрічі з президентом Трампом. Я вже з'єднався з президентом Макроном, з кількома іншими нашими партнерами, і буду продовжувати ці консультації. І буде така зустріч".

На його думку, після цієї зустрічі будуть погоджені документи на рівні всіх лідерів. Далі буде готуватися зустріч з президентом Трампом США і з європейськими лідерами.

"І ми всі налаштовані серйозно, щоб ці зустрічі, про які я вам сказав, вони відбулися в січні. І після цього, думаю, якщо все буде йти крок за кроком, - після цього вже буде зустріч в тому чи іншому форматі з "руськими". Ми ще раз це підкреслюємо: ми готові на відповідні формати, про які ми вже говорили", - наголосив Зеленський.

Мирні переговори

Як повідомляв УНІАН, 28 грудня у Флориді відбулася зустріч Зеленського і Трампа. За даними медіа, прориву щодо погодження проєкту мирного плану лідери України та США не досягли.

Зеленський заявив, що Україна прагне отримати від США дієві юридично зобов’язуючі гарантії миру на 50 років. Водночас, наразі розглядається варіант, що ці гарантії будуть чинними впродовж 15 років.

