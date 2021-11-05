У студії "Право на владу" обговорювали ситуацію на Донбасі.

Ведуча програми "Право на владу" Наталія Мосейчук перервала виступ нардепа від ОПЗЖ Нестора Шуфрича, який порушив питання поступок Росії у переговорах щодо Донбасу, згадавши його колегу, кума Путіна Віктора Медведчука.

Про це йшлося в ефірі програми ввечері, 4 листопада.

У студії якраз обговорювали з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою ситуацію на Донбасі і небажання Росії виконувати свої зобов’язання.

Один зі спікерів зауважив, що Україні буде важко виконати надання Донбасу особливого статусу, як того вимагає Кремль.

Тоді у розмову втрутився Шуфрич, який приніс з собою текст паризьких домовленостей 2019 року: "Або сказати навпаки: так ми виконаємо. І це вже був би крок росіянам".

Мосейчук, своєю чергою, зауважила: "Я просто не розумію, чому ми тут "думкою радіємо, уявляємо щось гіпотетичне".

"Якщо у нас було вже вісім років для того, щоб "хтось" вже припинив стріляти, розумієте? А "вони" не припинили стріляти", – звернулася ведуча до гостей програми.

Вона додала, що припинить цю розмову за умови, коли в студії з’явиться Медведчук.

"Тому що цей теоретик, який сидить під домашнім арештом, втручається в "ескіз" майбутнього України, то "до побачення". Нам такого не треба", – сказала Мосейчук.

Що передувало

2 листопада суд пом’якшив запобіжний захід Медведчуку в рамках розслідування "кримської" справи про захоплення Росією покладів корисних копалин на шельфі Чорного моря.

Суд погодився з покладанням обов’язків, проте відмовив прокуратурі в тому, щоб Медведчук носив електронний браслет.

Запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання для Медведчука діє до 31 грудня поточного року.

Справа проти Медведчука і Козака

11 травня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру депутатам від "ОПЗЖ" Медведчуку і Тарасу Козаку в державній зраді та в замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму.

Їм оголошено про підозру за трьома епізодами: незаконна передача РФ газового родовища; надання російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (про секретний підрозділ ЗСУ); проведення підривної діяльності проти України - підготовка мережі російського впливу в Україні під назвою "Промінь".

12 травня Медведчуку вручили підозру за статтями 111 і 438 Кримінального кодексу – державна зрада і порушення законів і звичаїв війни.

Козак перебуває за межами України.

Медведчуку суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета.

7 липня суд продовжив терміни досудового розслідування у справі проти зазначених депутатів до 11 листопада.

2 листопада адвокат Медведчука повідомила, що суд змінив її підзахисному запобіжний захід з домашнього арешту на особисте зобов’язання.

Автор: Віолетта Орлова