Американський лікар заявив, що політика терміново треба перевести в іншу медустанову.

У зразках волосся та нігтів третього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі виявили важкі метали та інші речовини, як ртуть і миш'як. При цьому у нього виявили залежність від препаратів через неналежне лікування.

У медичному висновку американського лікаря Девіда Сміта з Сан-Франциско, який є фахівцем з клінічної токсикології та медицини залежності, зазначено, що "тестування показало наявність важких металів та інших речовин, зокрема ртуті і миш'яку, в зразках волосся і нігтів, отриманих і досліджених лабораторією NMS Labs".

За його словами, речовини в організмі політика не можуть бути присутніми в результаті медичного лікування і є результатом отруєння важкими металами. При цьому американський лікар зазначив, що призначені ліки при одночасному прийомі несуть загрозу побічних ефектів і залежності.

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"Я також зазначаю, що фенібут (призначений Саакашвілі - УНІАН) є препаратом, який може викликати тривалий період абстиненції (хворобливий стан, який розвивається у пацієнтів з наркоманією або токсикоманією після припинення прийому речовин, що викликають залежність, і є ознакою фізичної залежності – УНІАН)... застосування вищезгаданої схеми лікування є зловживанням наркотичними засобами... що призводить до підвищеного ризику захворюваності та смертності", - пояснив Сміт.

Крім того, лікар підкреслив, що подібне лікування Саакашвілі вже призвело до "дисфункції мозку", у зв'язку з цим він вважає, що політик потребує термінового "переведення до відповідного медичного закладу для обстеження і негайного проведення детоксикації".

Можливе отруєння Саакашвілі - що відомо

Адвокат третього презедента Грузії заявив, що Саакашвілі могли отруїти, а це пояснює проблеми зі здоров'ям. У свою чергу його мати Гіулі Аласанія повідомила, що в організмі Саакашвілі важкі метали – ртуть, барій, талій.

При цьому в пенітенціарній службі Грузії повідомили, що не отримували офіційних документів, підтверджують отруєння політика поки під вартою.

28 листопада адвокат політика заявив, що за попереднім висновком незалежного лікаря, в огранізмі Саакашвілі виявили сліди смертельної отрути.

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