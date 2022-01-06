Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу, зазначили в прокуратурі.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури 25-річному мешканцю міста Слов’янськ повідомлено про підозру у крадіжці, вчиненій за попередньою змовою групою осіб.

Про це повідомляє відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25 травня 2021 року оперуповноважений одного з відділів ГУНП в Донецькій області, перебуваючи у складі слідчо-оперативної групи, виїхав на виклик за фактом смерті 59-річного громадянина у Слов’янську. Під час огляду домоволодіння правоохоронець поцупив банківську картку померлого, з якої викрав 12 тис. грн.

Читайте такожВ Одесі п'яний водій збив патрульного – поліцейський відкрив вогонь (фото, відео)Після скоєного підозрюваний звільнився з органів поліції. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється Першим слідчим відділом Територіального управління ДБР, розташованого у м. Краматорську, справа розслідується за ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка).

Раніше стало відомо, що біля Маріуполя Донецької області правоохоронці на автомобілі побачили, що по дорозі біг голий чоловік, намагалися його зупинити, але не зробили рішучих кроків. Пізніше інтернет-користувачі повідомили, що чоловік, який біг дорогою голяка, знайдений мертвим.

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