Зеленський обговорив законопроєкт, зокрема, з прем’єр-міністрами Данії та Канади.

Президент України Володимир Зеленський в розмові зі світовими лідерами обговорив законопроєкт про збільшення повноважень НАБУ і САП. Про це голова держави повідомив під час свого вечірнього звернення.

"Ми говорили і з Метте, прем’єр-міністром Данії, і з прем’єр-міністром Канади про мій законопроєкт, який гарантує нормальну роботу антикорупційної інфраструктури, інших органів правопорядку. Дуже важливо ухвалити цей закон у четвер, усі партнери це підтримують", - сказав Зеленський.

Президент України зазначив, що сьогодні, 29 липня, він також обговорив законопроєкт з представниками Верховної Ради України.

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"Результат має бути забезпечений", - додав Зеленський.

Нагадаємо, що розгляд законопроєкту про збільшення повноважень НАБУ і САП запланований на 31 липня.

Закон про НАБУ і САП - важливі новини

Напередодні німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung повідомило, що Єврокомісія може зупинити усю фінансову допомогу Україні, якщо Київ буде чинити тиск на антикорупційні органи.

Тим часом Bloomberg пише, що скорочення фінансової допомоги Україні від Євросоюзу пов’язане не з ухваленим законом про НАБУ і САП. Водночас журналісти зазначили, що це може бути повʼязано з невиконанням трьох реформ, необхідних для отримання повної виплати.

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